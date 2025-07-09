150 kimin numarası? 150 neden arar?

150 KİMİN NUMARASI?

150, T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’in resmî çağrı hattıdır. Bu hat aracılığıyla vatandaşlar, şikâyet, öneri, bilgi talebi, dilekçe veya teşekkür gibi başvurularını doğrudan kamuya iletebilir.

150 numarası da bu süreci hızlandırmak ve geri bildirimleri doğrudan iletmek için kullanılan kısa iletişim kanallarından biridir.

150 NEDEN ARAR?

CİMER’e yapılan başvuruların ardından bazı durumlarda ek bilgi talebi gerekebilir. Bu gibi durumlarda yetkili birimler, 150 numarası üzerinden vatandaşla doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca yapılan başvurunun sonucunu bildirmek veya ilgili kamu kurumundan gelen dönüşü paylaşmak için de bu hat üzerinden arama yapılır.

150 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:

Yapılan başvuruyla ilgili ek bilgi talep etmek

Başvuru sonucunu iletmek

Dilekçede yer alan detayları doğrulamak

Geri bildirim veya memnuniyet anketi yapmak

Cevabın teslim edildiğini teyit etmek

Tüm bu aramalar resmi nitelikte olup yalnızca CİMER başvurusuna yönelik bilgi alışverişi amacı taşır.