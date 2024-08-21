150 kişinin katili notere gitmiş!

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi de yerle bir oldu. Altı bloklu sitenin üç bloku yıkıldı, 150 yurttaş yaşamını yitirdi ve 16 kişi de yaralandı.

Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama kararı verildi. Ancak bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanan Babaoğlu “yakalanmadı.”

BirGün, 16 Nisan 2024’te Babaoğlu’nun, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen 5 Nisan 2024’te arsasını sattığını ve savcılığın mağdurların “Malvarlığını kaçıracak” uyarısını dikkate almadığını haberleştirdi. Bu olayla ilgili şaşkınlık yaratıcı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Babaoğlu, depremden bir yıl sonra, 9 Şubat 2024’te İzmir’deki Karşıyaka 7. Noterliği’ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu’na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekâlet verdi. Ali Babaoğlu’nun imzasının da yer aldığı vekâletname, öğle tatilinin başladığı 12.00 ile 13.40 saatleri arasında hazırlandı.

Ali Babaoğlu

POLİS TESPİT EDEMEDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir’deki polis ekiplerine araştırma yaptırıldı. Polisin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında, “Olay tarihine ilişkin kamera görüntüleri noterden talep edilmiş, tarafımıza teslim edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kamera görüntüsünün sağlıklı bir şekilde oynatılamadığı görülmüştür. Şüpheli Babaoğlu’nun notere giriş görüntüsünün incelenmesi de mümkün olmamıştır” denildi.

EKİPLER NEDEN GİTMEDİ

BirGün’ün edindiği bilgilere göre ise yakalama kararı olan şahısların noter işlemi sırasında emniyetin sistemine uyarı gidiyor. Ancak Babaoğlu’nun yaklaşık bir saat 40 dakika noterde bulunmasına rağmen polis ekipleri notere giderek işlem yapmadı.

YIKILACAĞI BELLİYMİŞ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın yıkılma nedenlerine ilişkin Konya Teknik Üniversitesi’nden beş akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, binanın yıkımında Babaoğlu’nun asli kusurlu olduğu vurgulandı.

“Mimari proje ile statik proje arasında yapının deprem davranışını önemli derecede etki edecek uyumsuzluklar tespit edilmiştir. Deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni binanın yeterli mühendislik hizmeti almamış olmasıdır” denilen raporda şunlar sıralandı:

• Herhangi bir jeofizik çalışmanın yapılmamış olması önemli bir eksikliktir.

• Raporda her ne kadar yer altı su seviyesinin 17-20 metre arasında olduğu belirtilse de yeterli derinlikte inceleme yapılmadığı için sıvılaşma ile ilgili bir değerlendirme yapılamamaktadır.

• Yapılan analizler sonucunda yapının kolonlarında kesit ve donatı yetersizlikleri olduğu belirlenmiştir.

• Kirişlerin bazılarında donatı açısından yetersizlik belirlenmiştir.

Öte yandan Palmiye Sitesi’nin inşaat izninde, şimdi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koltuğunda oturan fakat uzun yıllar Kahramanmaraş Belediyesi’nde üst düzey bürokratlık yapan Hacı Mehmet Güner’in imzası da yer alıyor.