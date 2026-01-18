150 TL’ye dört çeşit yemek

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları hizmetinin bir benzerini Mudanya Belediyesi hayata geçirdi.

Güzelyalı Atatürk Parkı’nda açılan Lokanta Mudanya’da lokantada yurttaşlar, hafta içi her gün dört çeşit sağlıklı ve dengeli yemeğe 150 TL’ye ulaşabilecek.

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dışarıda yemek yemenin sıradan bir ihtiyaç olmaktan çıktığını, ekonomik ve toplumsal bir mesele haline geldiğini söyledi. Bir tabak yemeğin dahi lüks olarak görüldüğünü belirten Dalgıç, “Emekliler ve çalışanlar dışarıda yemek yerken defalarca hesap yapmak zorunda kalıyor. Sağlıklı yemek herkes için erişilebilir olmalı. Merkezi politikalar bu yükü hafifletmiyor. Bu boşlukta, yerel yönetimler geri duramaz” dedi.

Başkan Dalgıç, pahalılık nedeniyle zayıflayan paylaşma kültürüne de dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bugün kimsenin kimseye bir şey ısmarlayamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sadece ekonomik bir sorun değil, kültürel bir kırılma. Büfe Mudanya, Mola Mudanya ile Lokanta Mudanya’da “Ben Ismarlıyorum” uygulamasını da bu nedenle başlattık. Vatandaşların tanımadıkları kişilerle dahi dayanışma kurmasını hedefliyoruz. Uygulama kapsamında bu lokantalarda yemek yiyen kişi, bir sonra gelen kişi için yemek, kahve ya da tatlı ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabilecek.”