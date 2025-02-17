1500 yıllık sarnıcı masaj salonu olarak kullanan Hilton Otel’in işletmesi mühürlendi

Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya’nın yanında bulunan 1500 yıllık sarnıcı masaj salonu olarak kullanan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel’in altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç’ı mühürlendi.

Ayasofya Camii'nin yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel’in adı altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, 1500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyordu.

Navitas Spa Sarnıç işletmesinin restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iletilen şikayetleri dikkate alarak 2022 yılında çalışmalara başlattı.

15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verildi.

Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde Fatih Belediyesi'nden tarihi sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi talep edildi.

Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü tarafından talebin ardından aykırılıkların neler olduğunu belirten bir proje hazırladı.

Uyarıları dikkate almadan hizmet vermeye devam eden ve tarihi yapıya zarar veren işletme, bugün (17 Şubat Pazartesi) Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sürece ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı da açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hukuki süreç hakkında bilgi paylaşıldı

İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yer alan sarnıcın kentsel arkeolojik sitte kaldığı, birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26.12.2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27.11.2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir."

19 ARALIK'TA YAZI GÖNDERİLMİŞ

Açıklamada, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılarak, en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısıyla ilgili kurumlardan kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılmasının istendiği belirtildi.

Fatih Belediyesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesinin istenildiği belirtilerek, "İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.01.2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyeye iletilmiştir" denildi.