1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı’nda kristal heykeller sergisi

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen sıra dışı bir sergiyi Yerebatan Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşturuyor.

Yeraltı, gerçeklik algısı ve yansımalar kavramlarıyla şekillenen “Yeraltının Kapıları - Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek” başlıklı sergi, Çek çağdaş heykeltıraşları Vlastimil Beránek ve Jaroslav Prošek’in eserlerini 1500 yıllık tarihi yapıda bir araya getiriyor. Serginin küratörlüğünü Dr. Mahir Polat ile Miroslav Kroupa üstleniyor.

Sergide suyun içine yerleştirilen kristal heykellere hayat veren cam, saydamlığı ve katılığı ile Yerebatan Sarnıcı’ndaki iki temel malzemeyle, su ve taşla diyalog kuruyor. Sergi 1 Ağustos - 30 Kasım arasında ziyaretçilerini bekliyor.