151 kimin numarası? 151 neden arar?

151, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün kısa numaralı çağrı hattıdır. Denizde yaşanan acil durumlar, gemi arızaları veya kıyı haberleşmesiyle ilgili iletişim bu numara üzerinden yürütülür.

151 KİMİN NUMARASI?

151, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmî çağrı hattıdır. Bu hat, deniz kazaları, boğulma tehlikeleri, gemi arızaları, denizde can/mal emniyeti ile ilgili ihbarları almak ve gerektiğinde vatandaşlara bilgi vermek amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca kıyıdan gemilere yönlendirme, telsiz haberleşmesi ve acil yardım koordinasyonu gibi konularda da bu numara üzerinden destek sağlanır.

151 NEDEN ARAR?

151 hattı, özellikle denizcilik faaliyetleri sırasında yaşanabilecek acil durumlara karşı yapılan bildirimlere dönüş yapmak için vatandaşları ya da ilgilileri arayabilir. Ayrıca daha önce yapılan bir ihbarın takibi, bilgi teyidi ya da deniz güvenliğine yönelik bilgilendirme amacıyla da aramalar gerçekleştirilebilir.

151 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yapılan bir deniz kazası ihbarına geri dönüş sağlamak

Acil durum bilgisi almak veya teyit etmek

Denizde seyir güvenliğine ilişkin bilgilendirme yapmak

Gemi hareketlerine ilişkin bilgi paylaşmak

Vatandaş tarafından yapılan bildirimi değerlendirmek için iletişime geçmek

Bu aramalar kamu güvenliği odaklıdır ve resmî kurum görevlileri tarafından yapılır.

151’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 151 hattı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait resmî bir numaradır ve yalnızca denizcilik güvenliği, acil yardım ve iletişim amaçlı kullanılır. Bu numaradan gelen aramalarda banka bilgisi, ödeme talebi gibi dolandırıcılık amaçlı istekler kesinlikle söz konusu değildir. Şüpheli durumlarda kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden doğrulama yapılabilir.