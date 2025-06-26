151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında karar: Firari müteahhite 18 yıl 8 ay hapis cezası

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 151 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ersoy hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat depremlerinde Maraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

ERSOY, KAYIPLARA KARIŞTI

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy önce tutuklanmış ancak 17 Ocak'ta 'kocama hali' nedeniyle tahliye edilmişti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkarsa da Ersoy, kayıplara karıştı.