152 kimin numarası? 152 neden arar?

152 hattı, vatandaş ihbarlarına geri dönüş yapmak, sahadaki tehlikeleri değerlendirmek veya güvenlik uyarıları iletmek amacıyla arayabilir. Tüm aramalar enerji güvenliği kapsamında ve resmî olarak yapılır. Peki, 152 kimin numarası? 152 neden arar? İşte detaylar!

152 KİMİN NUMARASI?

152, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)’a ait resmî ihbar ve bilgilendirme hattıdır. Bu hat, Türkiye genelinde BOTAŞ’a ait boru hatlarında meydana gelebilecek olası kaçaklar, patlama riski, doğalgaz kokusu, boru hattı hasarı ya da sabotaj gibi acil durumların bildirilmesi için kurulmuştur.

Vatandaşlar, şüpheli durumlarla karşılaştığında 152 numarasını arayarak doğrudan BOTAŞ yetkililerine ulaşabilir.

152 NEDEN ARAR?

152 hattından gelen aramalar genellikle vatandaşların yaptığı bir ihbara geri dönüş, sahadaki ekip yönlendirmesi, güvenlik teyidi ya da durum hakkında bilgilendirme amacıyla yapılır. Bu aramalar çoğunlukla kritik güvenlik önlemlerinin hızla hayata geçirilmesini sağlamak içindir.

152 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yapılan ihbarın detaylarını öğrenmek veya teyit etmek

Boru hattı yakınında yapılan kazı faaliyetlerine dair uyarı veya yönlendirme

Doğal gaz sızıntısı veya kokusu bildirimiyle ilgili geri dönüş

Altyapı çalışmalarıyla ilgili güvenlik bilgilendirmesi yapmak

Acil durumlara müdahale öncesinde vatandaşla iletişime geçmek

Tüm bu aramalar BOTAŞ yetkilileri tarafından ve yalnızca kamu güvenliği amaçlı gerçekleştirilir.

152’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 152 numarası, BOTAŞ’a ait resmî ihbar hattıdır. Bu hattan yapılan aramalar yalnızca acil durumlar, ihbar teyitleri ve güvenlik amaçlı bilgilendirme içindir. Banka bilgisi ya da kişisel bilgi talebi kesinlikle söz konusu değildir. Şüphe durumunda botas.gov.tr adresi üzerinden doğrulama yapılabilir.