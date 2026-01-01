152 kişi hayatını kaybetmişti: Palmiye Sitesi davasında 3 kamu görevlisi yargılanacak

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi'nin yıkılması ve 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak; dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Sanıklar, 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binaya ilişkin bilirkişi raporlarında "kusurlu" oldukları belirlenen Kahramanmaraş Belediyesi eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile eski mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında soruşturma izni talep etti.

Kahramanmaraş Valiliği, üç kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Kamu görevlilerinin itirazı üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, itirazları reddederek soruşturma izni verilmesine karar verdi.

"MEVZUATA AYKIRI YAPI PROJELERİNE, YAPIYA UYGUNLUK KARARLARI VERMİŞLERDİR"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner'in suçlamaları reddettikleri, ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nün yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Şerefoğlu, Dişçeken ve Güner'in yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yerine getirirken görevlerini ihmal ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri ifade edildi. Bu nedenle söz konusu kişilerin binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirildi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE' HAREKET ETMİŞLERDİR"

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin 'bilinçli taksirle' hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

SANIKLAR 10 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, sanıkların mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları gerekçesiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca ilgili mesleklerini icra etmelerinin yasaklanması istendi.

İddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Üç sanık, 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Palmiye Sitesi'nin karar duruşmasında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, mesleğini namusu ve şerefiyle yaptığını savunarak, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktur. 1998 şartlarında, tüm şartnamelere ve standartlara uyarak en iyi şekilde, zamanın en iyi, en lüks binalarını yaptım. 'Yüzyılın afeti' diye adlandırılan bu büyük felakette en büyük zarar görenlerden biriyim" dedi. Mahkeme, Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024'te görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklandı.

Ersoy, 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Ailelerin itirazı üzerine mahkeme, 29 Ocak'ta Ersoy hakkında yeniden tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkardı.

Yargılama sürecinde 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ersoy'un, yaklaşık 350 gündür firari olduğu ve hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen yakalanamadığı öğrenildi.