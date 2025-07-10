153 kimin numarası? 153 neden arar?
Günlük yaşamda vatandaşların yerel yönetimlerle doğrudan iletişim kurabildiği en aktif hatlardan biri olan 153, neredeyse her şehirde bilinen ancak zaman zaman kaynağı merak edilen bir numaradır. Özellikle “153 kimin numarası? 153 neden arar?” sorusu, telefonuna bu numaradan çağrı düşen kişilerin sıkça arattığı başlıklar arasında yer alıyor. Bu kısa numara, Türkiye’deki tüm belediyelere bağlı olarak çalışan resmi bir ihbar ve iletişim hattıdır.
153 numarası, belediyeye yapılan bir talep veya şikâyetin sonucunu bildirmek, teyit etmek veya eksik bilgi istemek için arama yapabilir. Tüm görüşmeler yerel yönetim hizmetlerinin etkin yürütülmesi içindir. Peki, 153 kimin numarası? 153 neden arar? İşte ayrıntılar!
153 KİMİN NUMARASI?
153, Türkiye genelindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri tarafından kullanılan resmî bir çağrı hattıdır. Vatandaşlar, 153 numarası üzerinden:
- Zabıta şikayetleri,
- Temizlik, çöp, altyapı sorunları,
- Yol bakım talepleri,
- İzinsiz işgaller,
- Sokak hayvanlarıyla ilgili yardım çağrıları
gibi birçok konuda belediyeye ulaşabilir.
Her belediyenin kendi 153 hattı vardır ve bu hat, belediyelerin çağrı merkezlerine yönlendirilir. Özellikle zabıta ile ilgili acil durumlarda 7/24 ulaşılabilir.
153 NEDEN ARAR?
153 hattından gelen çağrılar, genellikle vatandaşların daha önce ilettiği şikâyet, talep ya da öneriye geri dönüş yapmak amacıyla yapılır. Ayrıca yapılan başvurunun durumu hakkında bilgilendirme sağlanabilir ya da eksik bilgi varsa teyit için aranabilirsiniz.
153 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:
- Yapılan bir şikâyet veya talebin durumu hakkında bilgi vermek
- Başvuruda eksik kalan bilgileri tamamlamak
- Denetim sonrası geri bildirimde bulunmak
- Zabıta ekiplerinin yönlendirilmesi öncesinde teyit almak
- Belediyeye yönelik memnuniyet anketi yapmak
Aramalar, ilgili belediyenin iletişim merkezi veya zabıta müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
153’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?
Evet. 153 numarası, Türkiye genelindeki tüm belediyelere ait resmî çağrı hattıdır. Bu numaradan yapılan aramalar, yalnızca belediye hizmetlerine yönelik bilgi paylaşımı, şikayet yanıtı veya taleplerle ilgili geri dönüş amacı taşır. Şüpheli durumlarda, arayan belediyenin resmi web sitesinden ya da çağrı merkezi numarasından doğrulama yapılabilir.