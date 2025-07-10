153 kimin numarası? 153 neden arar?

153 numarası, belediyeye yapılan bir talep veya şikâyetin sonucunu bildirmek, teyit etmek veya eksik bilgi istemek için arama yapabilir. Tüm görüşmeler yerel yönetim hizmetlerinin etkin yürütülmesi içindir. Peki, 153 kimin numarası? 153 neden arar? İşte ayrıntılar!

153 KİMİN NUMARASI?

153, Türkiye genelindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri tarafından kullanılan resmî bir çağrı hattıdır. Vatandaşlar, 153 numarası üzerinden:

Zabıta şikayetleri ,

, Temizlik, çöp, altyapı sorunları ,

, Yol bakım talepleri ,

, İzinsiz işgaller ,

, Sokak hayvanlarıyla ilgili yardım çağrıları

gibi birçok konuda belediyeye ulaşabilir.

Her belediyenin kendi 153 hattı vardır ve bu hat, belediyelerin çağrı merkezlerine yönlendirilir. Özellikle zabıta ile ilgili acil durumlarda 7/24 ulaşılabilir.

153 NEDEN ARAR?

153 hattından gelen çağrılar, genellikle vatandaşların daha önce ilettiği şikâyet, talep ya da öneriye geri dönüş yapmak amacıyla yapılır. Ayrıca yapılan başvurunun durumu hakkında bilgilendirme sağlanabilir ya da eksik bilgi varsa teyit için aranabilirsiniz.

153 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:

Yapılan bir şikâyet veya talebin durumu hakkında bilgi vermek

Başvuruda eksik kalan bilgileri tamamlamak

Denetim sonrası geri bildirimde bulunmak

Zabıta ekiplerinin yönlendirilmesi öncesinde teyit almak

Belediyeye yönelik memnuniyet anketi yapmak

Aramalar, ilgili belediyenin iletişim merkezi veya zabıta müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

153’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 153 numarası, Türkiye genelindeki tüm belediyelere ait resmî çağrı hattıdır. Bu numaradan yapılan aramalar, yalnızca belediye hizmetlerine yönelik bilgi paylaşımı, şikayet yanıtı veya taleplerle ilgili geri dönüş amacı taşır. Şüpheli durumlarda, arayan belediyenin resmi web sitesinden ya da çağrı merkezi numarasından doğrulama yapılabilir.