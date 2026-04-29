153 milyon TL harcanan yol 1 yıl dolmadan çöktü

Batman'ın turizm merkezlerinden biri olan, 2.973 metre yükseklikteki Mereto Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla Mayıs 2025'te yapımı tamamlanan yolda çökmeler meydana geldi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'ın yapım sürecinde övgüyle bahsettiği yol, yaklaşık 153 milyon TL bedelle ihale edilmişti.

Gazeteci Metin Yoksu'nun haberine göre; Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan bilgilerde; projenin Batman İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü, ihalenin ise Taner Aydiş’e verildiği görüldü. Kentte Mereto Dağı’na yapılan yol, hem yerel basında hem de valilik kanadında büyük övgülerle tanıtılmıştı.

Yol inşa edilmeden önce bölgede planlanan turizm faaliyetleri için keşfe giden beş görevli, bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Büyük umutlarla ve yüksek maliyetle açılan yolun üzerinden henüz bir yıl geçmeden ağır hasar alması tepki çekti.

Yolun birçok noktasında derin yarıkların oluştuğu, asfaltın parçalandığı ve istinat bariyerlerinin yamaçtan aşağı sürüklendi.