154 kimin numarası? 154 neden arar?

154 numarası, vatandaşın yaptığı ihbara ilişkin bilgi almak, olayla ilgili detayları teyit etmek veya trafik güvenliği hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla arama yapabilir. Tüm aramalar devlet güvencesiyle gerçekleşir. Peki, 154 kimin numarası? 154 neden arar? İşte detaylar!

154 KİMİN NUMARASI?

154, T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Trafik İmdat Hattıdır. Bu hat, trafikte meydana gelen ihlalleri bildirmek, trafik kazalarını anında yetkililere iletmek ve can güvenliğini tehdit eden durumları haber vermek amacıyla vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Türkiye’nin dört bir yanından bu hat üzerinden ihbarda bulunmak mümkündür. Özellikle sürücü hataları, trafiği tehlikeye atan davranışlar, ışık ihlalleri, alkollü sürücüler veya yol güvenliği sorunları bu numaraya bildirilir.

154 NEDEN ARAR?

154 hattından gelen aramalar genellikle daha önce yapılan bir trafik ihbarına dair bilgi istemek, ihbarı teyit etmek veya ilgili olayla ilgili gelişmeleri paylaşmak amacıyla gerçekleşir. Ayrıca emniyet birimleri, vatandaşın gördüğü olayla ilgili tanıklık bilgisi alabilir veya bilgilendirme amacıyla arama yapabilir.

154 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

Trafik ihbarınızla ilgili bilgi teyidi istemek

Kazaya şahit olup olmadığınızı sormak

Sürücü/araç ihlaliyle ilgili daha fazla detay almak

Olay yerine ekip yönlendirmesi öncesi doğrulama yapmak

Trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapmak

Bu çağrılar yalnızca trafik güvenliği ve kamu düzeni amacıyla yapılır.

154’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 154, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait resmî bir trafik ihbar ve yardım hattıdır. Bu numaradan gelen çağrılar Emniyet tarafından trafikle ilgili acil durumlarda veya ihbar süreçlerinde vatandaşla iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirilir. Şüpheli durumlarda doğrulama için egm.gov.tr adresi üzerinden kontrol sağlanabilir.