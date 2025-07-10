157 kimin numarası? 157 neden arar?

157 numarası, yapılan ihbara geri dönüş yapmak, mağdura ulaşmak veya destek sağlamak için arama yapabilir. Tüm iletişim süreci gizlilikle ve devlet güvencesiyle yürütülür.

157 KİMİN NUMARASI?

157, T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından işletilen İnsan Ticareti Mağdurları İhbar ve Yardım Hattı’dır. Bu hat, insan ticareti mağdurlarının korunması, desteklenmesi ve suistimallerin bildirilmesi amacıyla 7/24 hizmet vermektedir.

Sadece mağdurlar değil, aynı zamanda tanık olan ya da şüpheli bir durumla karşılaşan herkes bu hatta ihbarda bulunabilir. Hattın önemli bir özelliği ise çok dilli destek sunmasıdır; bu sayede yabancı uyruklu bireyler de yardım talebinde bulunabilmektedir.

157 NEDEN ARAR?

157 hattından gelen çağrılar çoğunlukla yapılan bir ihbara geri dönüş sağlamak, olayla ilgili detaylı bilgi almak ya da mağdurla doğrudan iletişim kurarak destek sunmak amacıyla yapılır. Bazı durumlarda, bilgi doğrulaması veya yönlendirme sağlamak için de arama gerçekleşebilir.

157 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

Yapılan insan ticareti ihbarına dair ek bilgi istemek

Şüpheli bir durumla ilgili tanıklık bilgisi almak

Yardım çağrısı yapan kişiyle doğrudan bağlantıya geçmek

Mağduru yönlendirmek ya da güvenli alana erişim sağlamak

Göç İdaresi’nin bilgilendirme kampanyaları kapsamında iletişim kurmak

Bu aramalar yalnızca insan onurunu ve güvenliğini korumaya yönelik resmî amaçlarla yapılır.

157’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 157, Göç İdaresi Başkanlığı’na ait resmî bir yardım ve ihbar hattıdır. Bu numaradan gelen aramalar, insan ticaretiyle mücadele kapsamında yapılır ve tamamen gizlilik esasına göre yürütülür. Hiçbir şekilde kişisel bilgi, banka hesabı veya maddi talep söz konusu değildir. Şüpheli durumlarda goc.gov.tr üzerinden doğrulama yapılabilir.