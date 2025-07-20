157 senelik Kızılay AKP’nin arpalığı

Ülkede son aylarda gerçekleşen depremler Maraş merkezli depremlerin ardından çadır satan Kızılay’ı akıllara getirdi.

7 ve üzeri olası Marmara Depremi’nde İstanbul harabeye döneceği yönünde açıklamalara üç maymunu oynayanlar, kapsamlı bir adım atmadıkları gibi kentleri usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen Kızılay’a emanet etti.

Liyakatsizlik eleştirilerinin odağındaki Kızılay’ın kadroları ise AKP’lilere, aldıkları milyonluk ihalelerle dikkat çeken isimlerle dolduruldu.

Megakent İstanbul’un ilçe yöneticilerinin AKP ile bağlantısı şöyle:

Arnavutköy Şube Başkanı Özcan Çakmakçı: Arnavutköy Belediyesi’nin eski AKP’li Meclis Üyesi

Ataşehir Şube Başkanı Talha Keleş: AKP'nin ilçe yönetim kurulu üyesiydi

Avcılar Şube Başkanı Özdemir Paşaoğlu: Eski AKP Avcılar ilçe başkan yardımcısı

Adalar Şube Başkanı Nesrin Sağlık Deriş: Eski AKP Adalar Belediye Meclis Üyesi

Bakırköy Şube Başkanı Tacettin Kümet: Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Zülfiye Füsun Kümet’in eşi

Beykoz Şube Başkanı Mustafa Gürkan: Eski AKP Beykoz ilçe başkanı ve AKP İstanbul 1. Bölge 27. Dönem milletvekili aday adayı

Beylikdüzü Şube Başkanı Mehmet Salih Ün: AKP’den Tokat Zile Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz: Eski AKP Beyoğlu ilçe başkan yardımcısı

Çatalca Şube Başkanı Hüseyin Sudi İzgi: Cumhur İttifakı Çatalca Meclis üyeliğine aday olmuştu

Çekmeköy Şube Başkanı Abdulselam Zurel: AKP Çekmeköy ilçe yönetim kurulu eski üyesi

Kartal Şube Başkanı Hüseyin Özkul: Kartal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürüydü. AKP kurucu ilçe Başkan yardımcılığı yaptı. AKP’den Kartal Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuştu.

Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı: AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatından. AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu ama seçilememişti. Daha önce AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. 2023’te en az 104 ihale almıştı. İhaleler yaklaşık 100 milyon TL idi.

Sancaktepe Şube Başkanı Abdulmecit Zengin: Eski AKP Sancaktepe ilçe Başkan Yardımcısı

Tuzla Şube Başkanı Adnan Kanıtoğlu: AKP Tuzla eski başkan yardımcısı

Eyüpsultan Şube Başkanı Ahmet Şen: Eski AKP Eyüp ilçe Teşkilat Başkanı

Güngören Şube Başkanı Fikri Aytekin: AKP Güngören eski Başkan Yardımcısı

Kadıköy Şube Başkanı Birol Boz: AKP Kadıköy ilçe başkanlığına aday olmuştu

Ümraniye Şube Başkanı Cemali Ergül: AKP ilçe yönetim kurulunda çeşitli görevler yaptı.

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HEM MECLİS ÜYESİ HEM DE YÖNETİCİ

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerde de Kızılay yöneticilerinin büyük bir kısmı AKP’li.

Mustafa Bozgeyik

ANTEP

Karataş PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik, aynı zamanda Kızılay Gaziantep Şube Başkanı olarak görev yapıyor. Şehitkamil Eski Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik’in oğlu olan Mustafa Bozgeyik, eski PTT Genel Müdürü ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik’in de kuzeni. Kızılay’ın Gaziantep başkan yardımcısı Halil Uğur ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AKP Şehitkamil 4. ve 5. Dönem ilçe Başkanı.

Rahman Kızılkaya

ELAZIĞ

Elazığ Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, 31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ’da AKP meclis üyesi seçilmişti. AKP’den meclis üyesi seçilmesine rağmen Kızılay Şube Başkanı olarak görevine devam eden Kızılkaya "Geçmiş dönemde CHP’nin il ve ilçe başkanları yüzde 20 oranında Kızılay’ın Şube başkanlarıydı. Niye o gün etik olan şey bugün etikliğini kaybediyor" diyerek skandal bir açıklamaya imza atmıştı. İl Başkan Yardımcısı Hasan Üstündağ ise AKP Elazığ İl Başkan Yardımcısı.

A. Hamdi İnan

URFA

Kızılay İl Başkanı Ahmet Hamdi İnan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi ve Haliliye Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İnan, 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den Urfa aday adayı olmuştu. Urfa’nın Haliliye Şube Başkanı olan Mehmet Keskin ise Haliliye Belediyesi’nde AKP’li meclis üyeliği yaptı. Karaköprü Şube Başkanı Osman Aslan da AKP Karaköprü ilçe yöneticisi iken istifa ederek AKP'den Karaköprü Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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Şadi Pirci ve Cihad Pirci (sağda)

BABA OĞUL KIZILAY’DALAR!

Diğer bölgelerdeki bazı illerde de AKP’li Kızılay yöneticilerinin TÜGVA ile bağlantıları dikkat çekti. Kimi farklı kurumlarda birçok görevde yer alırken kimi AKP’li vekillerin ya da belediye başkanlarının eşi dostu.

O isimlerden bazıları:

•Rize: AKP Rize İl Başkanlığı yapan eski Kızılay il başkanı Bahattin Karali yerine Ayhan Mandev getirildi. Haziran itibarıyla göreve gelen Mandev, AKP Pazar ilçe Başkanlığı’nda il yönetim kurulu üyesiydi.

•Trabzon: Kızılay İl Başkan Yardımcısı Maksut Öztürk de şu an AKP Trabzon il Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. İl yönetim kurulu üyesi.

•Giresun: Kızılay İl Başkanı olarak Hakan Korkmaz görev yapıyor. MÜSİAD kurucu başkanı da olan Korkmaz, 28’inci Dönem AKP Giresun Milletvekili aday adayı olmuştu.

•Şırnak: Kızılay Başkan Yardımcısı Rezan Birlik, AKP eski Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in akrabası.

•Siirt: Kızılay Başkan Yardımcısı Şener Tanık aynı zamanda Yeşilay Şube Başkanı. Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Yener Tanık ile de kardeş olan Şener Tanık, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdür yardımcısı. Eski Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Yener Tanık ise 2013 yılında AKP Siirt Belediye Başkanı aday adayıydı.

• Konya: Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP 24. Dönem Konya Milletvekiliydi. Üzülmez, vekilliğinden önce Konya Ticaret Odası’nın başkanıydı. O dönem, odanın üyeleriyle birlikte ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan yargılanmıştı. Konya Kızılay Başkan Yardımcısı İbrahim Halıcı, Seydişehir'in AKP’li Belediye Başkanıydı. Ayrıca Ulaştırma Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

• Antalya: Kızılay Başkan Yardımcısı Tahir Özdaş, 2016 yılında AKP Antalya il yönetimindeydi.

• Aydın: Kızılay Şube Başkanı Sefa Şık, 2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) Aydın İl Temsilciliği yaptı. Kızılay İl Başkan Yardımcısı Cihad Pirci de AKP Aydın İl Yürütme Kurulu’nda görev yapmıştı. Ayrıca Cihad Pirci Muğla TÜGVA il temsilciliği de yapmıştı. Cihad Pirci ayrıca Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci’nin de oğlu.

• Muğla: Kızılay İl Başkanı Şadi Pirci AKP Muğla İl Teşkilat Başkanlığı yapmıştı. Pirci Refah Partisi döneminde Beyobası Belediye Başkanlığı yapmıştı. Kızılay il başkan yardımcısı Bora Çulhaoğlu AKP Muğla il Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyesi. Kızılay Muğla İl Merkezi Başkan Yardımcısı Hasan Arslan ise 2017 yılından beri İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Arslan, son seçimde AKP Köyceğiz Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

• İzmir: Kızılay il başkanı Kerem Baykalmış, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Gaziemir belediye başkan adayı gösterildi. Ancak seçimleri kazanamadı. 2018’de ise İzmir Kızılay Şube başkanı olarak atandı. Baykalmış, AKP İzmir İl Gençlik Kolları Kurucu teşkilat başkanlığı, yönetim Kurulu üyeliği ve iki dönem AKP Gaziemir meclis üyeliği yapmıştı.