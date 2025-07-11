158 kimin numarası? 158 neden arar?

158 hattı, yapılan bir deniz ihbarına dönüş yapmak, bilgi teyidi sağlamak veya kurtarma koordinasyonu kurmak için arayabilir. Tüm çağrılar resmî güvenlik hizmeti kapsamında gerçekleştirilir. Peki, “158 kimin numarası? 158 neden arar?” İşte detaylar…

158 KİMİN NUMARASI?

158, T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmî ihbar ve acil yardım hattıdır. Bu numara; denizde boğulma, kaçakçılık, yasa dışı göç, deniz kazaları, çevre kirliliği ve diğer tüm acil durumların bildirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Vatandaşlar, kıyıdan ya da deniz araçlarından bu numarayı arayarak Sahil Güvenlik birimlerine doğrudan ulaşabilir.

158 NEDEN ARAR?

158 hattı üzerinden gelen çağrılar, genellikle daha önce yapılan bir ihbara dönüş sağlamak, acil durum bilgilerini teyit etmek veya arama-kurtarma faaliyetlerinde bilgi alışverişi yapmak için gerçekleştirilir. Bazı durumlarda sahil güvenlik birimlerinin yönlendirmesi ya da bilgilendirme amacıyla da vatandaşlar aranabilir.

158 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Denizde yaşanan bir acil duruma dair detaylı bilgi almak

Kaçakçılık, yasa dışı göç ya da çevre ihlalleriyle ilgili geri dönüş sağlamak

İhbar edilen konuyla ilgili koordinasyon kurmak

Görgü tanıklığı ya da konum bilgisi talep etmek

Arama-kurtarma operasyonu öncesinde bilgilendirme yapmak

Tüm bu aramalar resmî ve güvenlik amaçlıdır.

158’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 158, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmî yardım ve ihbar hattıdır. Bu hattan gelen aramalar yalnızca deniz güvenliği, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve hayat kurtarma faaliyetlerine yöneliktir. Aramalar devlet güvencesiyle yapılır ve hiçbir şekilde banka bilgisi veya maddi talepte bulunulmaz. Şüpheli durumlarda sg.gov.tr adresinden doğrulama yapılabilir.