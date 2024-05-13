159 imzalı 'Kobani davası' metni: "Ülkenin geleceğini etkileyecek bir kararın eşiğindeyiz"

Aralarında gazeteci, yazar, akademisyen ve siyasetçilerin yer aldığı 159 kişi, 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının perşembe günü yapılacak karar duruşmasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Davanın, ülkenin geleceği için önemi vurgulanırken AİHM kararlarına uyulması ve Kobani davasında yargılanan sanıkların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gazeteci, yazar, akademisyen ve siyasetçilerin aralarında bulunduğu 159 kişi, 16 Mayıs Perşembe günü görülecek karar duruşmasından önce 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Davanın yalnızca DEM Parti ve Kürt halkı açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından da büyük önem taşıdığı belirtilirken Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarına da dikkat çekildi.

Açıklamada, taraf devletlerin bütün organları için bağlayıcı olan AİHM kararlarının uygulanması, Kobani davasında yargılanan sanıkların ve Gezi davasında mahkumiyet kararı verilen mahkumların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

159 kişinin imzaladığı açıklama şöyle:

"Yerel seçim sonuçları, toplumun talebi olan siyasî yumuşama, barış ve huzur beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti ve umudun gerçekleşmesinin ön koşulu, yargının siyasal otoritenin emrinden çıkıp Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi uyarınca adalet dağıtan bağımsız bir kuruma dönüşmesidir.

Bu bağlamda, ülkenin geleceğini etkileyecek bir kararın eşiğindeyiz. Önümüzdeki günlerde görülecek Kobane Davası'nda çıkacak karar, gerek iç gerekse barış ve demokrasiden yana dış kamuoyunda, iktidarın bağımsız yargı ilkesine saygı duyup duymayacağının göstergesi olacaktır. Çünkü bu dava, Gezi Davası örneğinde de olduğu gibi, yargının siyasal araç olarak kullanıldığı davaların kilit noktasıdır. Bu yönüyle sadece DEM Parti ve bölge halkı için değil, ülkemizin geleceği açısından da kritik bir öneme sahiptir.

Kobane davasında çıkacak karar ülkede hukuksuzluğun sona ereceğinin, yargının bağımsızlığına kavuşacağının işaret fişeği olmalıdır. Kobane ve benzer muvazaalı davalar hukukun gereklerine uygun olarak sonuçlandırılmalıdır. Başta, hiçbir nesnel delile dayanmayan Gezi Davası mahkûmiyetleri olmak üzere hukuk alanında siyasî saiklerle yaratılan bütün mağduriyetler giderilmelidir.

Yapılması gereken açıktır: Taraf devletlerin bütün organları için bağlayıcı olan AİHM kararları ve uygulamadan sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Demirtaş ve diğer tutukluların vakit geçirmeden serbest bırakılması kararı gereğince, Kobane tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır. Hükümet ve yargının Bakanlar Komitesi'nin kararını dikkate alması Avrupa Konseyi üyeliğinin getirdiği bir yükümlülüktür.

Gerilim siyasetinin, adaletsizliğin, hukuksuzluğun topluma huzur ve güven sağlamadığını, kitlelerden de onay almadığını son siyasal gelişmeler göstermiştir. Kobane Davası kararının hukuk devletinin inşasına ve toplumsal barışa vesile olmasını diliyor, bekliyoruz."

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