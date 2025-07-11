159 kimin numarası? 159 neden arar?

159 hattı, yapılan yol ihbarlarına dönüş yapmak, güzergâh bilgisi paylaşmak veya sürücüleri trafikle ilgili bilgilendirmek amacıyla arama yapabilir. Tüm aramalar kamu güvenliği odaklıdır.

159 KİMİN NUMARASI?

159, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi çağrı hattıdır. Bu hat aracılığıyla vatandaşlar;

Yol durumu hakkında bilgi alabilir,

Karla mücadele çalışmaları hakkında detay öğrenebilir,

Yol kapanmaları ve yönlendirmeleri hakkında bilgilendirilebilir,

Yol bozulmaları, tabela eksiklikleri ve diğer sorunları yetkililere bildirebilir.

Özellikle kış aylarında ve yoğun yol çalışmalarının olduğu dönemlerde, 159 numarası sürücüler için hayati bir bilgilendirme kaynağı haline gelir.

159 NEDEN ARAR?

159 hattından gelen aramalar çoğunlukla vatandaşın daha önce yaptığı bir ihbara ya da bilgi talebine dönüş sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Ayrıca bazı durumlarda yol çalışmaları, alternatif güzergâhlar ya da bölgesel trafik önlemleri hakkında sürücülere bilgilendirme yapılabilir.

159 numarasının sizi arama nedenleri şunlar olabilir:

Yapılan bir yol ihbarına geri dönüş sağlamak

Belirli güzergâh hakkında bilgi vermek veya alternatif yol önermek

Karla mücadele veya yol bakım çalışmaları hakkında bilgi iletmek

Acil bir yol kapanışı hakkında vatandaşları bilgilendirmek

Yol güvenliğiyle ilgili uyarıda bulunmak

Bu aramalar yalnızca bilgi verme ve kamu güvenliğini artırma amacı taşır.

159’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 159, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı resmî bir çağrı hattıdır. Bu hattan gelen aramalar yol güvenliği, bakım ve bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel bilgi, banka hesabı gibi taleplerde bulunulmaz. Şüphe duyulan durumlarda kgm.gov.tr adresinden numaranın doğruluğu kontrol edilebilir.