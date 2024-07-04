16,8 milyon TL boşa harcandı

Bandırma Kültür Merkezi, 16,8 milyon TL’lik harcamaya karşın yarım bırakıldı. Sorumluluğu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden hemen önce Balıkesir Belediyesi’ne devredilen merkez için AKP’li yönetim müteahhit bulamadı.

İktidarındaki lüks ve şatafatın yarattığı ekonomik buhranı göstermelik tedbirlerle hafifletmeye çalışan AKP, kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük nedeniyle milyarlarca lirayı çöpe attı. Yanlış plan ya da kaynak yetersizliği nedeniyle yarım kalan, tamamlanması için yüz milyonlarca lira harcanan projelere bir yenisi eklendi.

Balıkesir Valiliği’nin milyonlarca lira harcamaya karşın tamamlayamadığı, AKP idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin müteahhit bulamadığı Bandırma Kültür Merkezi’nin tamamlanması için CHP’li yönetimin harekete geçtiği bildirildi. Bandırma Kültür Merkezi’nin tamamlanması için 200 milyon TL’ye yakın bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bandırma Kültür Merkezi’nin yılan hikayesine dönen yapım süreci, 2018 yılında başladı. Balıkesir Valiliği, kültür merkezinin inşaatı için 17 Ağustos 2018 tarihinde ihale düzenledi. İhale kapsamında 9 Ekim 2018 tarihinde 16 milyon 835 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

HAYALET BİNA

Ekim 2018’de imzalanan sözleşmeye karşın kültür merkezi için ilk çivi, 28 Şubat 2020 tarihinde çakıldı. 27 Ocak 2022 tarihine kadar bitirilme taahhüdü verilen kültür merkezi, belirtilen sürede tamamlanamadı. Kaba inşaat şeklinde ilçenin göbeğinde adeta hayalet binaya dönüşen Bandırma Kültür Merkezi, 2 yıl boyunca tamamlanmadan bekletildi.

Balıkesir Valiliği’nin tamamlamadığı kültür merkezi, 2024 itibarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yarım kalan merkezin tamamlanması için 22 Ocak 2024’te ihale düzenleneceğini açıkladı. Ancak ihale, kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi. AKP’li yönetim, 19 Mart 2024’te yeni bir ihale daha açtı. Mart 2024’teki ihale ise “İhale bütçesinin yüksek olması” ve “Belediye Başkanlığı yönetiminin değişme ihtimali” gerekçeleriyle iptal edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde el değiştirdi. Sandıktan CHP’nin adayı Ahmet Akın yüzde 51,1’lik oy ile birinci çıktı. CHP’li yönetim, yıllarca atıl vaziyette kalan Bandırma Kültür Merkezi’nin tamamlanması için 26 Haziran’da 199 milyon TL’lik anlaşma yaptı.