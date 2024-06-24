16 apartman sakini isyan etti, yetkililer izledi: “Apartmanın kapısına cami hoparlörü taktı”

Ö.T. isimli yurttaş, oturduğu apartmanın kapısına merkezi ezan sistemine bağlı hoparlör sistemi kurulduğunu bildirerek TİHEK'e başvurdu. Üyelerini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı TİHEK ise oy birliğiyle başvurunun 'kabul edilemez' olduğuna karar verdi.

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) dikkat çeken bir başvuru yapıldı. Ö. T., isimli yurttaş, İstanbul’da oturduğu apartmanın kapısına merkezi ezan sistemine bağlı hoparlör sistemi kurulduğunu belirtti.

Şikâyetlerinden sonuç alamadığını ifade eden yurttaş, 16 apartmanın hoparlörden rahatsız olduğunu ve evlerine 100 metre mesafede cami bulunduğunu vurguladı.

Ancak üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan TİHEK, 7 Mayıs’ta oy birliğiyle bu başvurunun 'kabul edilemez' olduğuna karar verdi. TİHEK’in işlem yapmadığı başvurunun detayları ise şu şekilde:

“Başvuran, oturduğu apartmana 100 metre mesafede cami bulunmasına rağmen komşusunun babasının kulaklarının duymadığını gerekçe göstererek apartman girişine merkezi ezan sistemine bağlı hoparlör sistemi kurduğunu, 1 Nisan 2022 tarihinde Sarıyer İlçe Müftülüğü’ne 16 apartman sakiniyle birlikte başvuru yaptıklarını, başvurularına teknik inceleme yapılacağı cevabının verildiğini ancak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini belirtti.

-11 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Valiliği’ne başvurduğunu, başvurusundan uzun bir süre geçtikten sonra tarafına hoparlörün yerinin değiştirildiği ve sesinin azaltıldığı cevabının verildiğini, 14 Eylül 2023 tarihinde şikâyete konu hoparlör sistemini kuran komşusunun yeniden hoparlörün yönünü değiştirip sesini artırdığını…

-15 Eylül 2023 tarihinde Sarıyer Müftüsü’ne durumu yüz yüze anlattığını ve diğer komşularının da telefonla durumu müftülüğe bildirdiğini, Sarıyer Müftüsü’nün konuyla ilgileneceğini belirtmesine rağmen altı aydır herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğini…

-5 Ekim 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı’na konuyu ilettiğini ancak konuyla ilgilenilmediğini, ilgili mevzuat gereği merkezi ezan sistemine bağlı hoparlör sistemlerinin konumlandırılacağı yerleri müftülüklerin belirlediğini iddia etmekte…”