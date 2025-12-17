16 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün En Çok İzlenen Dizisi Değişti!

Televizyon ekranlarında rekabetin zirve yaptığı 16 Aralık 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı. Prime time kuşağında yaşanan sürpriz liderlik değişimi, dizi ve programların sıralamasını yakından takip eden izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle son haftalarda yükseliş trendinde olan yapımların performansı, günün en çok izlenen programlarını yeniden şekillendirdi.

16 ARALIK 2025 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Aralık 2025 reytingleri incelendiğinde, NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin dikkat çekici bir başarıya imza attığı görülüyor. 5,96 reyting elde eden dizi, günün en çok izlenen yapımı olarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuçla birlikte “günün en çok izlenen dizisi hangisi?” sorusu da netlik kazandı.

KISKANMAK ZİRVEYE YERLEŞTİ

Now TV’nin son dönemde ivme kazanan dizisi Kıskanmak, artış trendini sürdürerek 5,96 reyting ile günü birinci sırada tamamladı. Hem hikâyesi hem de izleyici sadakatiyle öne çıkan yapım, 16 Aralık 2025 Salı günü televizyon ekranlarının en çok izlenen dizisi oldu.

Mehmed Fetihler Sultanı İkinci Sıraya Geriledi

TRT 1’in iddialı dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, yaklaşık bir puanlık düşüş yaşayarak 5,64 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Önceki haftalara kıyasla yaşanan bu gerileme, Salı akşamı reyting yarışının ne kadar değişken olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gündüz Kuşağı İlk Üçte

ATV’nin uzun soluklu gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,06 reyting alarak üçüncü sıraya yerleşti. Program, istikrarlı performansını 16 Aralık 2025 reyting listesinde de sürdürmüş oldu.

YENİ DİZİLER VE YARIŞMALARIN PERFORMANSI

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, üçüncü bölümünde beklentilerin üzerine çıkarak 4,34 reyting elde etti ve beşinci sıraya yükseldi. TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ise 3,72 reyting ile altıncı sırada yer aldı.

ATV dizisi Gözleri Karadeniz, final bölümüyle ekranlara gelmesine rağmen ilk 10’a girmeyi başaramadı. Haber programları arasında ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,70 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

16 ARALIK 2025 GÜNLÜK REYTİNG İLK 10 LİSTESİ

Sıra Program Reyting 1 Kıskanmak 5,96 2 Mehmed Fetihler Sultanı 5,64 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,06 4 Esra Erol’da 4,87 5 Rüya Gibi 4,34 6 MasterChef Türkiye 3,72 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,70 8 ATV Ana Haber 3,45 9 Show Ana Haber 3,43 10 Kıskanmak (Özet) 3,41

Veri Kaynağı: TİAK

16 Aralık 2025 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

16 Aralık 2025 Salı günü reyting sonuçlarına göre Kıskanmak dizisi 5,96 reytingle günün birincisi oldu.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi?

NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak, 16 Aralık 2025 tarihinde günün en çok izlenen dizisi olarak zirveye yerleşti.

Mehmed Fetihler Sultanı kaçıncı sırada?

TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 5,64 reytingle günü ikinci sırada tamamladı.

Hangi haber bülteni daha çok izlendi?

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,70 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

REYTİNG YARIŞI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

16 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyici tercihlerinde önemli bir değişimi ortaya koydu. Kıskanmak dizisinin liderliğe yükselmesi, Salı akşamları rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi. Önümüzdeki günlerde diziler ve programlar arasındaki bu çekişmenin reyting listelerine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.