16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

16 Aralık 2025 Salı akşamı televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? Hangi kanalda hangi yapım saat kaçta ekrana gelecek, prime time’da izleyicileri neler bekliyor? TRT 1, Now TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8’in güncel yayın akışı nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  16.12.2025 17:56
  • Giriş: 16.12.2025 17:56
  • Güncelleme: 16.12.2025 17:56
Televizyon izleyicileri için 16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallar bu akşam dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte TRT 1, Now TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8’in detaylı yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15Cennetin Çocukları
02:45Kasaba Doktoru (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00Kıskanmak (Yeni Bölüm)
23:30Sahtekarlar
02:00Ben Leman
04:15İnadına Aşk
05:00Kefaret
06:00Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
23:15Rüya Gibi (Tekrar)
01:15Veliaht (Tekrar)
03:45Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00Deli Deli Küpeli
22:00Deli Deli Küpeli
00:00Dev Primatların Savaşı
01:45Dev Primatların Savaşı
03:15Siyah Beyaz Aşk
05:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00Gözleri Karadeniz (16. Bölüm)
00:20Kuruluş Orhan (7. Bölüm)
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
22:15Özür Dilerim (Yerli Film)
00:30Bittin Sen (Yerli Film)
02:30Bittin Sen (Tekrar)
04:00Söz (Tekrar)
05:30Kiralık Aşk (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

SaatProgram
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
01:15Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım

Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Bu akşam TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak, Show TV’de Rüya Gibi yayınlanacak.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20:00’de TV8’de ekrana gelecek.

Bu akşam hangi kanalda yerli film var?

Star TV’de Özür Dilerim ve Bittin Sen adlı yerli filmler yayınlanacak.

TRT 1’de bu akşam ne var?

TRT 1’de saat 20:00’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi izleyiciyle buluşacak.

16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Ulusal kanalların prime time ve gece kuşağı programları, bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için dikkat çekici içerikler barındırıyor.

