16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

Televizyon izleyicileri için 16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallar bu akşam dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte TRT 1, Now TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8’in detaylı yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 00:15 Cennetin Çocukları 02:45 Kasaba Doktoru (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 Kıskanmak (Yeni Bölüm) 23:30 Sahtekarlar 02:00 Ben Leman 04:15 İnadına Aşk 05:00 Kefaret 06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 Rüya Gibi (Yeni Bölüm) 23:15 Rüya Gibi (Tekrar) 01:15 Veliaht (Tekrar) 03:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 Deli Deli Küpeli 22:00 Deli Deli Küpeli 00:00 Dev Primatların Savaşı 01:45 Dev Primatların Savaşı 03:15 Siyah Beyaz Aşk 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 Gözleri Karadeniz (16. Bölüm) 00:20 Kuruluş Orhan (7. Bölüm) 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 22:15 Özür Dilerim (Yerli Film) 00:30 Bittin Sen (Yerli Film) 02:30 Bittin Sen (Tekrar) 04:00 Söz (Tekrar) 05:30 Kiralık Aşk (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI

Saat Program 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım

Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Bu akşam TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak, Show TV’de Rüya Gibi yayınlanacak.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20:00’de TV8’de ekrana gelecek.

Bu akşam hangi kanalda yerli film var?

Star TV’de Özür Dilerim ve Bittin Sen adlı yerli filmler yayınlanacak.

TRT 1’de bu akşam ne var?

TRT 1’de saat 20:00’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi izleyiciyle buluşacak.

16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Ulusal kanalların prime time ve gece kuşağı programları, bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için dikkat çekici içerikler barındırıyor.