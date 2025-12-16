16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

16 Aralık 2025 Salı akşamı televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? Hangi kanalda hangi yapım saat kaçta ekrana gelecek, prime time’da izleyicileri neler bekliyor? TRT 1, Now TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8’in güncel yayın akışı nasıl? Tüm detaylar haberimizde.
Televizyon izleyicileri için 16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallar bu akşam dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte TRT 1, Now TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8’in detaylı yayın akışı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|00:15
|Cennetin Çocukları
|02:45
|Kasaba Doktoru (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|Kıskanmak (Yeni Bölüm)
|23:30
|Sahtekarlar
|02:00
|Ben Leman
|04:15
|İnadına Aşk
|05:00
|Kefaret
|06:00
|Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
|23:15
|Rüya Gibi (Tekrar)
|01:15
|Veliaht (Tekrar)
|03:45
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|Deli Deli Küpeli
|22:00
|Deli Deli Küpeli
|00:00
|Dev Primatların Savaşı
|01:45
|Dev Primatların Savaşı
|03:15
|Siyah Beyaz Aşk
|05:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|Gözleri Karadeniz (16. Bölüm)
|00:20
|Kuruluş Orhan (7. Bölüm)
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|22:15
|Özür Dilerim (Yerli Film)
|00:30
|Bittin Sen (Yerli Film)
|02:30
|Bittin Sen (Tekrar)
|04:00
|Söz (Tekrar)
|05:30
|Kiralık Aşk (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI – 16 ARALIK 2025 SALI
|Saat
|Program
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|01:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|03:30
|Gel Konuşalım
Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Bu akşam TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak, Show TV’de Rüya Gibi yayınlanacak.
MasterChef Türkiye bugün var mı?
Evet, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20:00’de TV8’de ekrana gelecek.
Bu akşam hangi kanalda yerli film var?
Star TV’de Özür Dilerim ve Bittin Sen adlı yerli filmler yayınlanacak.
TRT 1’de bu akşam ne var?
TRT 1’de saat 20:00’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi izleyiciyle buluşacak.
16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Ulusal kanalların prime time ve gece kuşağı programları, bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için dikkat çekici içerikler barındırıyor.