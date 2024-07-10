16 ay sonra tutuklandılar, 28 günde tahliye edildiler!

Bekir ve Osman Baloğlu'nun taşıyıcı sistemine zarar verdikleri bina, depremde 63 kişiye mezar oldu. Yurttaşların 16 aylık mücadelesiyle tutuklanan şüpheliler hakkında 28 gün sonra tahliye kararı verildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında tutuklanan iki şüpheli hakkında 28 gün sonra tahliye kararı verildi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u yıkıldı. Apartmanda yaşayan 63 kişi hayatını kaybetti. Sitenin 3 bloku ise yıkılmadı.

2019 yılında, C Blok’un giriş katı ile birinci katında tadilat yapan Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu’nun binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiği, bu nedenle yıkımın gerçekleştiği belirtildi.

BİNANIN KİRİŞLERİ KESİLDİ

Binanın kirişlerinin kesilerek giriş kattaki dükkan ile birinci kattaki dairenin proje dış merdivenle birleştirildiği de ifade edildi. Hatta, depremden önce binada yaşayanların, kolon ve kirişlere zarar verildiğini fark ettikleri, buna karşı çıktıkları için de silahla tehdit edildikleri dahi belirtildi. Ancak yargı 16 ay boyunca tüm bu anlatılanları sadece izlemekle yetindi.

RAPOR, YURTTAŞLARI DOĞRULADI

Yıkılan binada hayatını kaybedenlerin yakınları hiç pes etmedi. Çukurova Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporuna itiraz ettiler. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne yeni bir rapor hazırlatıldı.

Rapor, tam 16 aydır yurttaşların ısrarla ifade ettiği skandallar zinciri doğrulandı. Bekir ve Osman Baloğlu’nun yaptıkları tadilat ile binanın taşıyıcı sistemine zarar verdikleri ve bu nedenle de asli kusurlu oldukları belirtildi.

Daha önce haklarında “kovuşturma yer yoktur” kararı verilen ve yüzden yargılanmayan Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu 13 Haziran'da tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Ancak Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği bugün Bekir ve Osman Baloğlu için tahliye kararı verdi. Sadece 28 gün cezaevinde kalan şüpheliler için ev hapsi (konutu terk etmeme) uygulanmasına da karar verildi. Ayrıca adli kontrol ile yurtdışına çıkış yasağı uygulanacağı belirtildi.

SAĞLIK SORUNLARI VARMIŞ

Mahkeme kararında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan Bekir Baloğlu'nun sağlık sorunları olduğu da ifade edildi.