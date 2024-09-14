16 ayrı suçtan aranan şahıs Manisa’da yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, vergi kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.E.Y.’nin(39) Özyurt Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü Köprü Caddesi üzerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Firari hükümlü İ.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.