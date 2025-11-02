16. Balkans Beyond Borders’ın jürisi açıklandı

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 6–9 Kasım tarihleri arasında ilk kez Türkiye’de, İstanbul’da düzenlenecek 16. Balkans Beyond Borders (BBB) Kısa Film Festivali’nin ana jürisi belli oldu. Her yıl Avrupa’nın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen festival, bu kez İstanbul’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 32 kısa film, En İyi Film, En İyi İlk Film ve Mansiyon ödülleri için yarışacak.

Ana jüride; Türkiye’den ödüllü oyuncu ve yapımcı Damla Sönmez, Romanya’dan geçtiğimiz yıl “The New Year That Never Came” filmiyle Venedik Film Festivali’nin Orrizonti bölümünde En İyi Film dahil üç ödül kazanan yazar, yönetmen ve yapımcı Bogdan Mureșanu ile yapımcı ve Saraybosna Film Festivali Sarajevo Talents Yöneticisi Mia Avdagić yer alıyor.

Bu yıl festival programına, teknolojinin sanatsal potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan yeni bir bölüm de eklendi: “BBB Yaratıcı Yapay Zekâ (Balkanlar ve Ötesi)” başlıklı kategori, yapay zekânın yaratıcı süreçlerdeki kullanımını deneyimlemek isteyen sanatçılara yeni bir alan sunacak.

Festival gösterimleri 6-7 ve 9 Kasım'da Beyoğlu Sineması’nda, 8 Kasım'da ise Üsküdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Balkans Beyond Borders, Balkan ülkeleri arasında kültürel diyalog ve yaratıcı etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan, bölgesinin en yenilikçi kısa film platformlarından biri olarak dikkat çekiyor.