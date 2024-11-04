16 barodan ortak açıklama: "Kayyum uygulamaları yönetsel bir rejime dönüşmüştür"

Adıyaman, Ağrı, Batman Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 16 bölge barosu, kayyum atamalarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

"Kayyum uygulamaları yönetsel bir rejime dönüşmüştür" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıkları ve yerlerine Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine dayanılarak kayyım atandıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Anayasa’nın 67. maddesi ile güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkı, demokratik toplumun en temel unsurudur. Halk iradesinin bir neticesi olan seçilmişlere kayyım atanması hiçbir koşulda kabul edilemezdir. Temsil makamında bulunan başkanlarla ilgili hukuki bir sorun olsa dahi başvurulacak yöntem, belediye meclisi üyelerinin kendi arasındaki seçim mekanizması ile bu sorunun giderilmesidir.

"SEÇMEN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLSİN"

Anayasal hükümlerin askıya alındığı, masumiyet karinesinin ihlal edildiği ve seçmen iradesinin yok sayıldığı kayyum uygulaması Türkiye’de bir yönetsel rejime dönüşmüştür. Kayyım uygulaması; Türkiye demokrasisine ağır tahribatlar oluşturmaktan, seçmenin inancını örselemekten ve hukuka olan güveni zayıflatmaktan başka bir netice üretmemektedir. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak; kayyum rejiminin karşısında olduğumuzu kararlılıkla vurguluyor, halkın iradesini gasp eden bu hukuksuz karardan bir an evvel dönülmesi, seçmen iradesi ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.”