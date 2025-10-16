16 Ekim Perşembe 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
16 EKİM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
16 Ekim Perşembe 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
- 23:15 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Aile
- 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Eyvah Eyvah
- 22:15 Kolonya Cumhuriyeti
- 20:00 Veliaht
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Kalk Gidelim
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Taşacak Bu Deniz
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
- 23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan-İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet
- 16.00-18.00 Parantez-Gizem Çetin
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila
ATV YAYIN AKIŞI
- 05:30 Bir Gece Masalı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Aşk ve Gözyaşı
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Cehennem
- 22:30 Cehennem
NOW YAYIN AKIŞI
- 06:00 Karagül
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Halef
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Halef
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye