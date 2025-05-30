16 eyaletten Trump’a dava

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ABD’nin 16 eyaletindeki başsavcılar, Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı’nın araştırma fonlarını kesen ve yeni sınırlamalar getiren politikalarına karşı federal mahkemede dava açtığı bildirildi. New York Başsavcısı Letitia James öncülüğündeki savcılar Trump’ın araştırma fonlarını sınırlandırma ve çeşitlilik programlarını kaldırma yetkisine sahip olmadığını kaydetti.

Ulusal Bilim Vakfı’nın verilerine göre; Trump yönetiminin politikaları sonrası 1700’den fazla hibe programı iptal edildi, kesintiye uğrayan fon miktarı da 1,4 milyar dolara ulaştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İç Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde Çin Komünist Partisi bağlantısı olan ya da hassas alanlarda eğitim gören Çinli öğrencilerin vizelerinin geri alınacağını belirtti. Ayrıca Çin ve Hong Kong’dan yapılacak tüm yeni vize başvurularının daha sıkı denetleneceğini söyledi.

AJANLIK SUÇLAMASI

FBI ve iç istihbarat örgütleri, özellikle fizik, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim gören öğrencilerin Çin’e istihbarat sağlama riski taşıdığını savunuyor. 2023-24 eğitim yılında ABD’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin dörtte birinden fazlası Çin’den geldi. Uluslararası Eğitim Enstitüsü’ne göre bu sayı yaklaşık 280 bin. Çin, Hindistan’dan sonra ABD’ye en çok öğrenci gönderen ikinci ülke.