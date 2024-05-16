16 farklı coğrafyaya maceralı yolculuk

Haber Merkezi

Gazeteci yazar Betül Kanbolat’ın kaleme aldığı, Emre Mandacı’nın resimlediği Nan Ba: Dünyada Bir Başına isimli kitap raflardaki yerini aldı. Dinozor Çocuk’tan yayımlanan kitap, okuyucuyu dünyanın farklı coğrafyalarını keşfe çıkan eğlenceli bir maceraya sürüklüyor. Dünyaya gözlerini yeni açmış Nan Ba karakterinin, Endonezya’dan Kapadokya’ya, Boğaziçi’nden Amazonlar’a uzanan hikâyesinde koyu renkli harfleri toplayanlar, karakterin ziyaret ettiği bölgelerin isimlerini bulabiliyor. Kitabın sonunda ise bu bölgelere dair bilgiler edinebiliyor.

Kitabın tanıtımında “Dünyanın içine, tam ortasına doğmuş bir Nan Ba. Elleriyle, gözleriyle ve tüm bedeniyle dünyayı kavramaya çalışan bir varlık. İçinde, kavrama çabasıyla el ele giden bir nefes, bir arkadaş bulma isteği… Ama nasıl da güzel bir istek! Nan Ba’nın yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında sürdürdüğü bu arayış size de tanıdık geldi mi? Kimi zaman canının yandığı, kimi zaman keyiften kendinden geçtiği anlar size bir şeyler hatırlattı mı? Cevaplamak için Nan Ba’nın yolculuğuna davetlisiniz” denildi.