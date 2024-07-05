16 ilde IŞİD operasyonu: 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 16 ildeki 'Bozdoğan-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

IŞİD'e yönelik 16 ildeki ortak operasyon kapsamında 45 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da 'Bozdoğan-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, IŞİD üyesi 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan aramalarda, çok miktarda dijital materyal ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.