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16 ilde IŞİD operasyonu: 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 16 ildeki 'Bozdoğan-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Güncel
  • 05.07.2024 09:07
  • Giriş: 05.07.2024 09:07
  • Güncelleme: 05.07.2024 09:12
Kaynak: Haber Merkezi
16 ilde IŞİD operasyonu: 45 gözaltı
Fotoğraf: DHA

IŞİD'e yönelik 16 ildeki ortak operasyon kapsamında 45 şüpheli gözaltına alındı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da 'Bozdoğan-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, IŞİD üyesi 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan aramalarda, çok miktarda dijital materyal ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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