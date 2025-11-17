16 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

Televizyon izleyicilerinin her hafta merakla beklediği reyting sonuçları açıklandı. 16 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları, özellikle sezonun iddialı yapımlarının son durumunu ortaya koyarken, hangi dizinin zirvede yer aldığı da netleşti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (16 KASIM 2025 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,00 2 Sahtekarlar 4,04 3 Masterchef Türkiye 4,02 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,85 5 Teşkilat (Özet) 3,38 6 Sahtekarlar (Özet) 2,69 7 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,55 8 Kanal D Ana Haber 2,52 9 Çarpıntı 2,39 10 Show Ana Haber 2,32

16 KASIM 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TİAK verilerine göre, TRT 1’in güçlü dizisi Teşkilat, 7,00 reytinge ulaşarak haftayı bir kez daha zirvede tamamladı. Now TV’nin yeni sezon dizisi Sahtekarlar, düşüş trendine rağmen 4,04 reytingle ikinci sırada yer aldı. TV8’in sevilen yarışması Masterchef ise 4,02 reyting ile günü üçüncü basamakta bitirdi.

Yeni sezonun umut vadeden yapımlarından Çarpıntı, gerileme sürecini durduramayarak 2,39 reytingle dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Bereketli Topraklar ise üçüncü bölümünde de başarı grafiğini yükseltemedi ve Top 10’a giremedi.

Haber bültenlerinde ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,85 reytingle pazar gününün en çok izlenen haber programı oldu.

TEŞKİLAT ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Uzun süredir pazar akşamlarının lideri olan Teşkilat, 16 Kasım’da da başarısını sürdürdü. 7,00 reytinge ulaşan dizi, artış trendini kararlı şekilde devam ettirerek rakiplerine açık fark attı.

SAHTEKARLAR VE ÇARPINTI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sahtekarlar

Now TV’nin iddialı projelerinden Sahtekarlar, reyting performansında düşüş yaşamaya devam etse de 4,04 reyting ile zirve yarışının içinde kalmayı başardı.

Çarpıntı

Sezona yüksek beklentiyle başlayan Çarpıntı ise bu hafta da düşüş trendini sürdürerek 2,39 reytinge geriledi.

BEREKETLİ TOPRAKLAR TOP 10’A GİREMEDİ

Üçüncü bölümü yayınlanan Bereketli Topraklar, beklenen çıkışı yapamadı ve pazar akşamının en çok izlenen programları arasına girmeyi başaramadı.

HABER BÜLTENLERİNDE DURUM

Pazar gününün en çok izlenen haber yayını Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu olurken onu Kanal D Ana Haber ve Show Ana Haber takip etti.

16 Kasım 2025’in en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen dizisi, 7,00 reytinge ulaşarak Teşkilat oldu.

Sahtekarlar dizisi kaç reyting aldı?

Sahtekarlar 4,04 reytingle günün ikinci sıradaki yapımı oldu.

Masterchef Türkiye kaç reyting aldı?

Masterchef 4,02 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Çarpıntı dizisi sıralamada kaçıncı oldu?

Çarpıntı 2,39 reytingle günü dokuzuncu sırada tamamladı.

Bereketli Topraklar Top 10’a girdi mi?

Hayır. Dizi bu hafta da umduğu çıkışı gösteremedi ve ilk 10’da yer almadı.

16 Kasım 2025 reyting sonuçları, Teşkilat’ın açık farkla zirvedeki yerini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Yeni sezon dizileri Sahtekarlar ve Çarpıntı ise beklenen başarıyı yakalama konusunda zorlanıyor. Günün genel tablosu, pazar akşamı rekabetinin daha da sertleştiğini ortaya koyuyor.