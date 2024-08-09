16 katlı devasa bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde, depremde zarar gören 16 katlı binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı.

16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı vatandaşlar ise kontrollü yıkımı izledi.

“16 KATLI BİNA KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİYE DOĞRU YIKILDI”

Yıkıma şahit olan Alican Dalyan, “Arkadaki bina depremlerde bayağı bir hasar aldı. Binanın yerin altında 3 katı var. Binanın mühendisi yerin altına 3 kat yaptığı için depremde sağlam olduğundan insanlar kurtulabildi. Dün bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı. Yıkım ekipleri tedbir amaçlı insanları uyardılar ve çevreyi boşaltmalarını istediler. Yıkım ekiplerinin istedikleri gibi geriye doğru olduğu yere çöktü” ifadelerini kullandı.