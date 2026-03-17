16 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Kadir Gecesi tüm dengeleri değiştirdi!

16 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengelerin tamamen değiştiği bir gün yaşandı. Bayram tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken, izleyici tercihlerinin yönü dikkat çekici şekilde farklılaştı. Özellikle Kadir Gecesi etkisi, reyting listelerinde büyük bir değişime neden oldu. Peki, 16 Mart 2026 reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı? İşte günün en çok izlenen programları ve detaylı analiz…

16 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Mart 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması nedeniyle televizyon ekranlarında tekrar bölümler ve farklı program türleri öne çıktı. Bu süreçte, izleyici alışkanlıklarının değiştiği ve alternatif içeriklerin daha fazla ilgi gördüğü dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR TEKRAR BÖLÜMÜYLE ZİRVEDE

İki sezondur pazartesi akşamlarının güçlü yapımlarından biri olan Uzak Şehir, bu kez tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen 3,72 reyting alarak günün en çok izlenen programı olmayı başardı.

Bu sonuç, dizinin izleyici kitlesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, tekrar bölümlerinin bile yüksek izlenme oranlarına ulaşabildiğini gösterdi.

SURVİVOR VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI YÜKSELDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, dizilerin yayınlanmadığı bir günde önemli bir yükseliş kaydetti. 3,67 reytingle ikinci sıraya yerleşen program, yarım puanı aşkın artışla dikkat çekti.

ATV’nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da ise 3,32 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı. Aynı şekilde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da üst sıralarda kendine yer buldu.

KADİR GECESİ YAYINLARI REYTİNGLERİ ETKİLEDİ

16 Mart 2026 tarihinde Kadir Gecesi’nin idrak edilmesi, televizyon yayın akışını doğrudan etkiledi. Dini içeriklerin prime time’da yer alması, izleyici tercihlerinde önemli bir değişim yarattı.

Kanal D’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Kadir Gecesi Özel Yayını, 2,32 reytingle günün en çok izlenen dini programı oldu. Bunun yanı sıra Kanal 7’deki Kadir Gecesi Dua ve TRT 1’deki Ramazan Sevinci programları da Top 10 listesine girmeyi başardı.

Haber Bültenlerinde Zirve

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,10 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni olarak öne çıktı. Bu sonuç, haber programlarının da güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (TOP 10)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir (Tekrar) 3,72 2 Survivor 3,67 3 Esra Erol'da 3,32 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,14 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,10 6 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Kadir Gecesi Özel 2,32 7 TRT 1 Ana Haber 2,29 8 Kadir Gecesi Dua 2,25 9 Ramazan Sevinci 2,24 10 İddiaların Aksine 2,17

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNGLERDE NEDEN DEĞİŞİM YAŞANDI?

16 Mart 2026 reyting sonuçlarında yaşanan değişimin temel nedeni, bayram tatili ve Kadir Gecesi etkisi oldu. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, izleyiciyi farklı içeriklere yönlendirdi. Aynı zamanda dini programların öne çıkması, prime time dengelerini tamamen değiştirdi.

16 Mart 2026 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü 3,72 reytingle birinci oldu.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor 3,67 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Kadir Gecesi reytingleri etkiledi mi?

Evet, dini programların öne çıkması reyting sıralamasında önemli değişikliklere neden oldu.

En çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,10 reytingle en çok izlenen haber bülteni oldu.

16 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları, Kadir Gecesi ve bayram tatilinin televizyon izleme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini net şekilde ortaya koydu. Dizilerin yokluğunda alternatif içeriklerin öne çıktığı bu özel günde, Uzak Şehir tekrar bölümü zirveye yerleşirken, Survivor ve gündüz kuşağı programları güçlü performans sergiledi. Önümüzdeki günlerde normal yayın akışına dönüşle birlikte reyting dengelerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.