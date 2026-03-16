16 Mart 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve önemli yargı kararları her gün Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. 16 Mart 2026 tarihli ve 33198 sayılı Resmi Gazete de birçok önemli yönetmelik, Anayasa Mahkemesi kararı ve çeşitli ilanları içeriyor. Peki bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? Üniversiteleri ilgilendiren yönetmelik değişikliklerinden Anayasa Mahkemesi kararlarına kadar birçok başlık, 16 Mart 2026 Resmi Gazete kararları içinde yer aldı. İşte Bugünün Resmi Gazete kararları ve detayları.

16 MART 2026 RESMİ GAZETE’DE NELER VAR?

16 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yürütme ve idare bölümünde yönetmelikler, yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi kararları ve ilan bölümünde çeşitli duyurular yayımlandı. Özellikle üniversiteleri ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekerken, bazı araştırma merkezlerinin yönetmelikleri yürürlükten kaldırıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bugün Yayımlanan Yönetmelikler

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesi Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesi Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmelikler, üniversitelerin akademik ve idari yapılarında düzenlemeler yapılmasını içeriyor. Bazı uygulama ve araştırma merkezlerinin yönetmelikleri yürürlükten kaldırılırken, bazı üniversitelerin mevcut yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

16 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de çeşitli bireysel başvurulara ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları da yayımlandı. Kararlar şu başlıklardan oluşuyor:

Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 tarihli ve 2018/313 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2025 tarihli ve 2021/55398 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/12/2025 tarihli ve 2021/35468 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/12/2025 tarihli ve 2022/54605 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2025 tarihli ve 2020/26300 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2025 tarihli ve 2024/70460 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2026 tarihli ve 2020/35203 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2026 tarihli ve 2022/56621 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2026 tarihli ve 2022/95596 başvuru numaralı kararı

Bu kararlar, bireysel başvuruların değerlendirilmesi sonucunda verilen hükümlerin kamuoyuna duyurulmasını kapsıyor.

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise çeşitli kamu kurumlarına ait duyurular yer aldı.

Bugün Yayımlanan İlanlar

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

Bu bölümde özellikle ihale duyuruları ve kamu kurumlarının resmi ilanları yer alırken, finans piyasalarını ilgilendiren devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de paylaşıldı.

16 MART 2026 RESMİ GAZETE KARARLARININ ÖZETİ

Bölüm İçerik Yürütme ve İdare Üniversitelere yönelik yeni yönetmelikler ve bazı araştırma merkezlerinin yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılması Yargı Anayasa Mahkemesine ait 9 farklı bireysel başvuru kararı İlan Yargı ilanları, ihale duyuruları, çeşitli ilanlar ve DİBS günlük değerleri

Resmi Gazete kararları neden önemlidir?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar yürürlüğe giren yönetmelik, tebliğ ve mahkeme kararlarını içerdiği için kamu kurumları, şirketler ve vatandaşlar açısından büyük önem taşır.