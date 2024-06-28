16 Mayıs hangi burç? 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 16 Mayıs hangi burç sorusu ise 16 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 16 Mayıs hangi burç? İşte 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

16 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 16 Mayıs hangi burç? İşte 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

16 MAYIS HANGİ BURÇ?

16 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

16 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

16 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

16 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1611 - XI. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (ö. 1689)

1821 - Pafnutiy Lvoviç Çebışov, Rus matematikçi (ö. 1894)

1883 - Celâl Bayar, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 3. cumhurbaşkanı (ö. 1986)

1898 - Kenji Mizoguchi, Japon yönetmen (ö. 1956)

1905 - Henry Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1982)

1906 - Arturo Uslar Pietri, Venezuelalı yazar, entelektüel, gazeteci, diplomat, politikacı ve devlet adamı (ö. 2001)

1909 - Margaret Sullavan, Amerikalı sahne ve sinema oyuncusu (ö. 1960)

1910 - Olga Berggolts, Sovyet şair (ö. 1975)

1915 - Illa Meery, Rus asıllı Fransız şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 2010)

1915 - Mario Monicelli, İtalyan sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 2010)

1916 - Ephraim Katzir, İsrail Devleti'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 2009)

1917 - Juan Rulfo, Meksikalı yazar (ö. 1986)

1919 - Liberace, Amerikalı müzisyen (ö. 1987)

1920 - André Salvat, Fransız rütbeli asker (ö. 2017)

1923 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2000)

1924 - Dawda Jawara, Gambiyalı veteriner hekim ve siyasetçi (ö. 2019)

1925 - Nancy Roman, Amerikalı kadın astronom ve bilim insanı (ö. 2018)

1925 - Nílton Santos, Brezilyalı eski millî futbolcudur (ö. 2013)

1929 - John Conyers, Amerikalı siyasetçi (ö. 2019)

1929 - Adrienne Rich, Amerikalı şair (ö. 2012)

1931 - Vujadin Boškov, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktördür (ö. 2014)

1937 - Yvonne Craig, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

1938 - Ivan Sutherland, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1938 - Marco Aurelio Denegri, Perulu entelektüel, edebiyat eleştirmeni, yazar, yapımcı ve seksolog (ö. 2018)

1940 - Ole Ernst, Danimarkalı oyuncu (ö. 2013)

1944 - Antal Nagy, Macar millî futbolcudur

1944 - Danny Trejo, Amerikalı oyuncu

1946 - Robert Fripp, İngiliz gitarist ve bestekârdır

1950 - J. Georg Bednorz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1953 - Pierce Brosnan, İrlandalı sinema oyuncusu

1953 - Richard Page, Amerikalı müzisyen

1955 - Olga Korbut, Beyaz Rus eski bir jimnastikçi

1955 - Debra Winger, ABD'li bir oyuncu

1957 - Joan Benoit, Emekli Amerikan maraton koşucusudur

1959 - Mare Winningham, Amerikalı oyuncudur

1961 - The Godfather, Amerikalı yarı emekli profesyonel güreşçi

1965 - Krist Novoselic, Amerikalı rock müzisyeni

1965 - Vincent Regan, Galli sinema oyuncusu

1966 - Janet Jackson, Amerikalı şarkıcı

1966 - Metin Şentürk, Türk şarkıcı

1969 - David Boreanaz, Amerikalı oyuncu

1969 - Tracey Claire Fisher, bilinen adı: Tracey Gold, Amerikalı oyuncu

1970 - Gabriela Sabatini, Arjantinli tenisçi

1971 - İlknur Bozkurt, Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu

1973 - Tori Spelling, Amerikalı oyuncu ve yazar

1974 - Laura Pausini, İtalya'nın popüler şarkıcısı

1975 - Tony Kakko, Sonata Arctica vokalisti Fin müzisyen ve söz yazarı

1977 - Melanie Lynskey, Yeni Zelandalı aktris

1977 - Emilíana Torrini, İzlandalı şarkıcı

1978 - Lionel Scaloni, Arjantinli eski futbolcu

1978 - James Sturgess, İngiliz aktör ve müzisyen

1978 - Okan Yılmaz, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

1981 - Ricardo Costa, Portekizli eski defans oyuncusu

1981 - Joseph Morgan, İngiliz aktör ve yönetmen

1981 - Sergei Novitski, Rus buz patenci

1981 - Ali Özen, Türk taekwondocu

1981 - Jim Sturgess, İngiliz oyuncu

1982 - Joo Ji Hoon, Güney Koreli model ve aktör

1982 - Łukasz Kubot, Polonyalı profesyonel tenis oyuncusu

1982 - Tiya Sircar, Hint asıllı Amerikalı oyuncu

1983 - Nancy Ajram, Lübnanlı şarkıcı ve iş insanı

1985 - Ricardo Jesus, Brezilyalı futbolcu

1985 - Henrique Pacheco Lima, Brezilyalı futbolcu

1985 - Minoru Suganuma, Japon eski futbolcu

1985 - Elias Mendes Trindade, Brezilyalı millî futbolcu

1985 - Stanislav Yanevski, Bulgar oyuncu

1986 - Eleni Artimata, Kıbrıs Rumu kısa mesafe koşucusu

1986 - Matías Cabrera, Uruguaylı futbolcu

1986 - Megan Fox, Amerikalı oyuncu

1987 - Can Bonomo, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1987 - Olena Homrova, Ukraynalı eskrimci

1989 - Behati Prinsloo, Namibyalı manken

1989 - Felipe Augusto de Almeida Monteiro, Brezilyalı futbolcu

1990 - Deniz Akdeniz, Avustralyalı aktör

1990 - Ognjen Kuzmić, Sırp profesyonel basketbolcu

1990 - Gizem Memiç, Türk model ve Güzellik Kraliçesi unvanı sahibi

1990 - Thomas Brodie-Sangster, İngiliz oyuncu

1991 - Amido Baldé, Portekizli futbolcu

1991 - Grigor Dimitrov, Bulgar profesyonel tenis oyuncusu

1991 - Gueïda Fofana, Fransız eski futbolcu

1991 - Gina Gerson, Rusyalı pornografik film oyuncusu

1991 - Guzmán Pereira, Uruguaylı futbolcu

1991 - Eglė Šikšniūtė, Litvanyalı profesyonel basketbolcu

1991 - Ashley Wagner, Amerikalı buz patenci

1992 - Kervens Belfort, Haitili futbolcu

1992 - Hayato Nakama, Japon futbolcu

1993 - Ricardo Esgaio, Portekizli futbolcu

1993 - Lee Ji-eun daha çok bilinen sahne adıyla IU Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu

1993 - Atticus Mitchell, Kanadalı oyuncu

1994 - Selim Gündüz, Türk asıllı Alman futbolcu

1994 - Miles Heizer, Amerikalı oyuncu

1994 - Bryan Rabello, Şilili futbolcu

1996 - José Mauri, İtalyan futbolcu

16 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

16 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

16 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

16 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

16 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.