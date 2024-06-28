16 Mayıs hangi burç? 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 16 Mayıs hangi burç sorusu ise 16 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 16 Mayıs hangi burç? İşte 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
16 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 16 Mayıs hangi burç? İşte 16 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
16 MAYIS HANGİ BURÇ?
16 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
16 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
16 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
16 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1611 - XI. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (ö. 1689)
- 1821 - Pafnutiy Lvoviç Çebışov, Rus matematikçi (ö. 1894)
- 1883 - Celâl Bayar, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 3. cumhurbaşkanı (ö. 1986)
- 1898 - Kenji Mizoguchi, Japon yönetmen (ö. 1956)
- 1905 - Henry Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1982)
- 1906 - Arturo Uslar Pietri, Venezuelalı yazar, entelektüel, gazeteci, diplomat, politikacı ve devlet adamı (ö. 2001)
- 1909 - Margaret Sullavan, Amerikalı sahne ve sinema oyuncusu (ö. 1960)
- 1910 - Olga Berggolts, Sovyet şair (ö. 1975)
- 1915 - Illa Meery, Rus asıllı Fransız şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 2010)
- 1915 - Mario Monicelli, İtalyan sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 2010)
- 1916 - Ephraim Katzir, İsrail Devleti'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 2009)
- 1917 - Juan Rulfo, Meksikalı yazar (ö. 1986)
- 1919 - Liberace, Amerikalı müzisyen (ö. 1987)
- 1920 - André Salvat, Fransız rütbeli asker (ö. 2017)
- 1923 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2000)
- 1924 - Dawda Jawara, Gambiyalı veteriner hekim ve siyasetçi (ö. 2019)
- 1925 - Nancy Roman, Amerikalı kadın astronom ve bilim insanı (ö. 2018)
- 1925 - Nílton Santos, Brezilyalı eski millî futbolcudur (ö. 2013)
- 1929 - John Conyers, Amerikalı siyasetçi (ö. 2019)
- 1929 - Adrienne Rich, Amerikalı şair (ö. 2012)
- 1931 - Vujadin Boškov, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktördür (ö. 2014)
- 1937 - Yvonne Craig, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)
- 1938 - Ivan Sutherland, Amerikalı bilgisayar bilimcisi
- 1938 - Marco Aurelio Denegri, Perulu entelektüel, edebiyat eleştirmeni, yazar, yapımcı ve seksolog (ö. 2018)
- 1940 - Ole Ernst, Danimarkalı oyuncu (ö. 2013)
- 1944 - Antal Nagy, Macar millî futbolcudur
- 1944 - Danny Trejo, Amerikalı oyuncu
- 1946 - Robert Fripp, İngiliz gitarist ve bestekârdır
- 1950 - J. Georg Bednorz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
- 1953 - Pierce Brosnan, İrlandalı sinema oyuncusu
- 1953 - Richard Page, Amerikalı müzisyen
- 1955 - Olga Korbut, Beyaz Rus eski bir jimnastikçi
- 1955 - Debra Winger, ABD'li bir oyuncu
- 1957 - Joan Benoit, Emekli Amerikan maraton koşucusudur
- 1959 - Mare Winningham, Amerikalı oyuncudur
- 1961 - The Godfather, Amerikalı yarı emekli profesyonel güreşçi
- 1965 - Krist Novoselic, Amerikalı rock müzisyeni
- 1965 - Vincent Regan, Galli sinema oyuncusu
- 1966 - Janet Jackson, Amerikalı şarkıcı
- 1966 - Metin Şentürk, Türk şarkıcı
- 1969 - David Boreanaz, Amerikalı oyuncu
- 1969 - Tracey Claire Fisher, bilinen adı: Tracey Gold, Amerikalı oyuncu
- 1970 - Gabriela Sabatini, Arjantinli tenisçi
- 1971 - İlknur Bozkurt, Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu
- 1973 - Tori Spelling, Amerikalı oyuncu ve yazar
- 1974 - Laura Pausini, İtalya'nın popüler şarkıcısı
- 1975 - Tony Kakko, Sonata Arctica vokalisti Fin müzisyen ve söz yazarı
- 1977 - Melanie Lynskey, Yeni Zelandalı aktris
- 1977 - Emilíana Torrini, İzlandalı şarkıcı
- 1978 - Lionel Scaloni, Arjantinli eski futbolcu
- 1978 - James Sturgess, İngiliz aktör ve müzisyen
- 1978 - Okan Yılmaz, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör
- 1981 - Ricardo Costa, Portekizli eski defans oyuncusu
- 1981 - Joseph Morgan, İngiliz aktör ve yönetmen
- 1981 - Sergei Novitski, Rus buz patenci
- 1981 - Ali Özen, Türk taekwondocu
- 1981 - Jim Sturgess, İngiliz oyuncu
- 1982 - Joo Ji Hoon, Güney Koreli model ve aktör
- 1982 - Łukasz Kubot, Polonyalı profesyonel tenis oyuncusu
- 1982 - Tiya Sircar, Hint asıllı Amerikalı oyuncu
- 1983 - Nancy Ajram, Lübnanlı şarkıcı ve iş insanı
- 1985 - Ricardo Jesus, Brezilyalı futbolcu
- 1985 - Henrique Pacheco Lima, Brezilyalı futbolcu
- 1985 - Minoru Suganuma, Japon eski futbolcu
- 1985 - Elias Mendes Trindade, Brezilyalı millî futbolcu
- 1985 - Stanislav Yanevski, Bulgar oyuncu
- 1986 - Eleni Artimata, Kıbrıs Rumu kısa mesafe koşucusu
- 1986 - Matías Cabrera, Uruguaylı futbolcu
- 1986 - Megan Fox, Amerikalı oyuncu
- 1987 - Can Bonomo, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
- 1987 - Olena Homrova, Ukraynalı eskrimci
- 1989 - Behati Prinsloo, Namibyalı manken
- 1989 - Felipe Augusto de Almeida Monteiro, Brezilyalı futbolcu
- 1990 - Deniz Akdeniz, Avustralyalı aktör
- 1990 - Ognjen Kuzmić, Sırp profesyonel basketbolcu
- 1990 - Gizem Memiç, Türk model ve Güzellik Kraliçesi unvanı sahibi
- 1990 - Thomas Brodie-Sangster, İngiliz oyuncu
- 1991 - Amido Baldé, Portekizli futbolcu
- 1991 - Grigor Dimitrov, Bulgar profesyonel tenis oyuncusu
- 1991 - Gueïda Fofana, Fransız eski futbolcu
- 1991 - Gina Gerson, Rusyalı pornografik film oyuncusu
- 1991 - Guzmán Pereira, Uruguaylı futbolcu
- 1991 - Eglė Šikšniūtė, Litvanyalı profesyonel basketbolcu
- 1991 - Ashley Wagner, Amerikalı buz patenci
- 1992 - Kervens Belfort, Haitili futbolcu
- 1992 - Hayato Nakama, Japon futbolcu
- 1993 - Ricardo Esgaio, Portekizli futbolcu
- 1993 - Lee Ji-eun daha çok bilinen sahne adıyla IU Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu
- 1993 - Atticus Mitchell, Kanadalı oyuncu
- 1994 - Selim Gündüz, Türk asıllı Alman futbolcu
- 1994 - Miles Heizer, Amerikalı oyuncu
- 1994 - Bryan Rabello, Şilili futbolcu
- 1996 - José Mauri, İtalyan futbolcu
16 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
16 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
16 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
16 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
16 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.