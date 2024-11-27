16 meslek örgütünden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: Gazetecilik, siyasi baskıdan korunmalı

Gazeteci meslek örgütleri gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi, baskı ve tehditlerin son bulması çağrısı yaptı.

Aralarında TGS, ÇGD, MLSA, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Uluslararası Basın Enstitüsü’nün de olduğu 16 meslek örgütü tarafından yapılan açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi.

Ortak açıklamada, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Kasım'da sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişileri 'şüpheli terör örgütü mensubu' olarak niteledi. Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi almasını "kısıtlılık kararı" gerekçesiyle engellendi. Gözaltılar ve operasyon hakkında bilgi vermemek, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğinin özgürce icra edilmesine yönelik devam eden tehditlerin yükseldiğini göstermektedir" denildi.

"BASKILARA SON VERİLSİN"

"Türkiye, Basın Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve gazeteciler üzerindeki baskılara son vermelidir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilere yönelik süregelen sistematik taciz ve gözdağı verme politikalarına derhal son verilmesi gerekmektedir. Yetkilileri, gazetecilere yönelik baskılara ve haksız gözaltılara derhal son vermeye, tüm gazetecilerin güvenliğini sağlamaya ve ifade özgürlüğünü korumaya davet ediyoruz. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca gazetecilik faaliyetlerinin korunmasını talep ediyoruz. Gazetecilik, demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir unsuru olup, siyasi baskıdan korunmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da gazeteciler Roza Metina, Ahmet Sümbül; İstanbul'da Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Tuğçe Yılmaz, Suzan Demir; Batman'da Mehmet Uçar; Ankara’da Bilal Seçkin Salı günü sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gazetecilerle birlikte uzun yıllardır birçok gazetede köşe yazarlığı yapan şair Hicri İzgören, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, karikatürist Doğan Güzel, çevirmen Ömer Barasi ve yönetmen Ardin Diren gibi birçok sanatçının yanı sıra siyasetçiler ve insan hakları savunucusu da gözaltına alınmıştı.

İmzacılar: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Gazeteciler Cemiyeti (GC) DİSK Basın-İş Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Haber-Sen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Freedom House Diyarbakır Yerel Medya Derneği Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, ARTICLE 19 Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Kadın Gazeteciler Derneği Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), European Federation of Journalists (EFJ), International Federation of Journalists (IFJ).