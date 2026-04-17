16 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı”, “bugün reyting sonuçları belli oldu mu” ve “dünün en çok izlenen programı hangisi” soruları günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor.

Televizyon dünyasında günlük izlenme oranları, dizilerin ve programların performansını anlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle 16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz izleyiciler, hangi yapımın zirveye yerleştiğini ve geçen haftaya göre nasıl bir tablo oluştuğunu merak ediyor.

16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel durumda resmi günlük sıralama paylaşılmış değil. Ancak reyting sonuçlarının önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Bu nedenle televizyon izleyicileri, özellikle akşam kuşağında yayınlanan diziler, haber bültenleri ve yarışma programlarının kaçıncı sırada yer aldığını öğrenmek için gelişmeleri yakından izliyor. Açıklama geldiğinde güncel reyting tablosu, en çok izlenen yapımları net şekilde ortaya koyacak.

GEÇEN HAFTA 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ PROGRAM BİRİNCİ OLMUŞTU?

16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için geçen haftanın verileri bugünkü beklentiyi anlamak açısından önemli bir referans oluşturuyor. 9 Nisan 2026 Perşembe günlük en çok izlenen ilk 10 program listesine göre Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin, 20+ABC1 kategorisinde 10,19 reyting alarak günü birinci sırada tamamlamıştı.

Bu veri, 16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları beklenirken en dikkat çeken ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Çünkü Star TV’nin iddialı dizisi geçen hafta zirveyi almış ve günü açık ara lider tamamlamıştı.

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Geçen haftanın veri tablosu, yeni sonuçlar açıklanmadan önce televizyon gündeminin temel referansı konumunda bulunuyor. İşte 9 Nisan 2026 Perşembe günlük en çok izlenen ilk 10 program listesi:

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 10,19 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,64 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,39 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,83 6 Esra Erol'da 3,73 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,50 8 Survivor 3,10 9 Show Ana Haber 2,40 10 Kanal D Ana Haber 2,30

SEVDİĞİM SENSİN GEÇEN HAFTAYI ZİRVEDE KAPATTI

9 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçlarına göre Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, 10,19 reytingle günün en çok izlenen programı oldu. Dizinin özet bölümü de 4,39 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, yapımın Perşembe akşamı izleyici ilgisini güçlü şekilde topladığını gösterdi.

Özellikle hem ana bölümün hem de özet bölümün ilk 3 içinde yer alması, dizinin izleyici sadakati açısından güçlü bir performans ortaya koyduğunu düşündürüyor. Bu nedenle 16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları beklenirken gözler bir kez daha Star TV’de yayınlanan bu yapımın üzerinde toplanmış durumda.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR ARASINDA YER ALDI

Geçen haftanın tablosunda ikinci sırayı Halef: Köklerin Çağrısı aldı. Program, 5,64 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Yapımın özet bölümü ise 3,50 reytingle yedinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, Perşembe akşamı rekabetinde yalnızca zirve yarışı değil, üst sıralardaki dengelerin de oldukça önemli olduğunu gösterdi. Yeni sonuçlar açıklandığında, geçen haftaki bu sıralamanın korunup korunmadığı daha net görülecek.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİ LİSTEDE NASIL YER ALDI?

9 Nisan 2026 Perşembe 20+ABC1 listesinde gündüz kuşağı ve haber programları da dikkat çekici sıralar elde etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 reytingle dördüncü, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,83 reytingle beşinci, Esra Erol'da ise 3,73 reytingle altıncı sırada yer aldı.

Listenin alt sıralarında ise Survivor, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber bulunuyor. Bu tablo, Perşembe günlerinde yalnızca dizilerin değil, gündüz kuşağı programları ve haber bültenlerinin de izlenme yarışında önemli pay sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

