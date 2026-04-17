16 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Sürpriz program zirvede!

16 Nisan 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Perşembe akşamı ekranlara gelen yapımlar arasında bu kez alışılmış tablonun dışında bir sıralama oluştu. Özellikle Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle yerli dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi, reyting yarışının yönünü doğrudan etkiledi ve 16 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçlarında dikkat çeken bir değişim ortaya çıktı.

Geçen hafta zirvede yer alan yapımların bu hafta aynı gücü gösterememesi, “16 Nisan 2026 reyting sonuçları açıklandı mı”, “dünün en çok izlenen programı hangisi oldu”, “Survivor kaçıncı sırada”, “Sevdiğim Sensin reytingi düştü mü” ve “Halef: Köklerin Çağrısı neden geriledi” gibi soruları öne çıkardı. Açıklanan tabloya göre bu hafta listenin zirvesinde sürpriz bir program yer aldı.

16 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR?

16 Nisan 2026 Perşembe günü açıklanan reyting tablosunda günün en çok izlenen programı Survivor oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan program, 4.22 reyting alarak günü ilk sırada tamamladı. Böylece perşembe akşamlarının alışılmış dizi ağırlıklı sıralaması bu hafta değişti.

Bu değişimde en önemli etkenlerden biri, Kahramanmaraş saldırısı nedeniyle yerli dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi oldu. İzleyici alışkanlıklarında oluşan farklılaşma, reyting listesinde de doğrudan hissedildi.

16 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

16 Nisan 2026 tarihli günlük reyting sıralamasına göre 20+ABC1 grubunda ilk 10 program listesi şu şekilde oluştu:

Sıra Program Kanal Rating % 1 Survivor TV8 4.22 2 Esra Erol'da ATV 3.65 3 Sevdiğim Sensin (TKR) STAR TV 3.36 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3.35 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 3.18 6 ATV Ana Haber ATV 3.10 7 Kim Milyoner Olmak İster (TKR) ATV 2.69 8 Halef Köklerin Çağrısı (TKR) NOW 2.34 9 Kılıbık (T.S) Kanal D 2.20 10 Show Ana Haber Show TV 2.19

VERİ KAYNAĞI: TİAK

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISI SONRASI YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ, REYTİNG TABLOSU DA FARKLILAŞTI

16 Nisan 2026 reyting sonuçlarını farklı kılan temel unsur, Kahramanmaraş saldırısı nedeniyle yerli dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi oldu. Normal şartlarda yeni bölümlerle yüksek reyting alan yapımlar, bu kez tekrar etiketiyle yayına çıktı. Bu durum da televizyon izleyicisinin tercihlerini değiştirdi.

Özellikle Sevdiğim Sensin (TKR) ve Halef Köklerin Çağrısı (TKR) listede yer alsa da, yeni bölüm etkisinin olmaması nedeniyle geçen haftaya kıyasla daha düşük performans sergiledi. Böylece dizilerin güçlü olduğu perşembe akşamı rekabetinde bu kez gündüz kuşağı ve yarışma programları daha görünür hale geldi.

9 NİSAN 2026 İLE 16 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Geçen hafta, yani 9 Nisan 2026 Perşembe günü tablo çok daha farklıydı. O günün en çok izlenen ilk 10 program listesinde zirvede Sevdiğim Sensin yer almıştı. Şimdi ise 16 Nisan 2026 reyting sonuçlarında ilk sıraya Survivor yükseldi. Bu değişim, haftalık izleyici davranışındaki kaymayı açık biçimde ortaya koydu.

9 Nisan 2026 Perşembe günlük en çok izlenen ilk 10 program (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 10,19 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,64 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,39 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,83 6 Esra Erol'da 3,73 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,50 8 Survivor 3,10 9 Show Ana Haber 2,40 10 Kanal D Ana Haber 2,30

GEÇEN HAFTANIN LİDERİ BU HAFTA TEKRAR BÖLÜMÜYLE ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

9 Nisan 2026 Perşembe günü Sevdiğim Sensin 10,19 reytingle açık ara zirvede yer alıyordu. 16 Nisan 2026 tarihinde ise Sevdiğim Sensin (TKR) 3.36 reytingle üçüncü sırada kaldı. Bu sert değişim, yeni bölüm ile tekrar bölüm arasındaki izlenme farkını net biçimde gösterdi.

Benzer şekilde geçen hafta ikinci sırada bulunan Halef: Köklerin Çağrısı 5,64 reyting almıştı. Bu hafta ise Halef Köklerin Çağrısı (TKR) 2.34 reytingle sekizinci sırada yer aldı. Yani dizi tarafında ciddi bir gerileme dikkat çekti.

SURVİVOR NEDEN ZİRVEYE ÇIKTI?

16 Nisan 2026 reyting sonuçlarında Survivor’ın birinci sıraya yükselmesi, perşembe akşamı rekabetinde oluşan boşluğu iyi değerlendirdiğini gösterdi. Geçen hafta sekizinci sırada bulunan program, bu hafta 4.22 reytingle zirveye çıkarak en dikkat çekici sıçramayı yaptı.

Kahramanmaraş saldırısı sonrası yayın akışında yaşanan değişiklikler, özellikle yeni bölüm bekleyen izleyicinin farklı alternatiflere yönelmesine neden oldu. Bu da Survivor’ın listede üst sıralara tırmanmasını sağladı. Böylece “16 Nisan reyting sonuçları kim birinci oldu” sorusunun yanıtı sürpriz biçimde Survivor oldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER PROGRAMLARI ÜST SIRALARDA GÜÇ KAZANDI

Bu haftaki listede yalnızca Survivor değil, gündüz kuşağı ve haber programları da dikkat çekici şekilde üst sıralarda yer aldı. Esra Erol'da 3.65 reytingle ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert 3.35 reytingle dördüncü sıraya yerleşti. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ise 3.18 reytingle beşinci sırada kendine yer buldu.

Bu görünüm, perşembe akşamı dizi rekabetinin zayıfladığı bir günde izleyicinin haber ve gündüz kuşağı programlarına daha fazla yöneldiğini düşündürüyor. Dolayısıyla 16 Nisan 2026 reyting sonuçları, yalnızca bir sıralama değişimi değil; aynı zamanda yayın akışındaki olağanüstü durumun ekrana nasıl yansıdığını gösteren güçlü bir veri niteliği taşıyor.

16 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

16 Nisan 2026 reyting sonuçlarında birinci hangi program oldu?

16 Nisan 2026 Perşembe günü reyting sonuçlarında birinci sırada 4.22 reytingle Survivor yer aldı.

Sevdiğim Sensin kaçıncı oldu?

Sevdiğim Sensin, tekrar bölümüyle ekranlara geldi ve 3.36 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı neden geriledi?

Halef: Köklerin Çağrısı bu hafta tekrar bölümüyle yayınlandı. Kahramanmaraş saldırısı sonrası yayın akışındaki değişim, dizinin reyting sıralamasını etkiledi.

Geçen hafta reytinglerde kim birinciydi?

9 Nisan 2026 Perşembe günü reytinglerde birinci sırada 10,19 reytingle Sevdiğim Sensin bulunuyordu.

Survivor geçen hafta kaçıncı sıradaydı?

Survivor, 9 Nisan 2026 Perşembe günü 3,10 reytingle sekizinci sırada yer alıyordu.

Neden bu hafta reyting sıralaması değişti?

Kahramanmaraş saldırısı nedeniyle yerli dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı. Bu da izleyici tercihlerini değiştirerek yeni bir reyting tablosu oluşturdu.