16 Nisan Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı yayınlandı!

16 Nisan 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 16 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasını kararlaştırırken, amatör amaçlı avcılıkta ise su altı tüfeğiyle avcılık yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren Amatör Balıkçı Belgesi alınmasını zorunlu hale getirdi.

16 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER



–– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/11)



–– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/12)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/5, K: 2024/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 Nisan Resmi Gazete Kararları için tıklayınız