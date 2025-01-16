16 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Ankara'da etkili olmaya devam ediyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün kar yağacak mı? Detaylara bakalım:

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 16 Ocak 2025 Perşembe itibariyle en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar çok bulutlu seyredecek hava, akşam saatlerinin ardındna yerini açık ve soğuk bir havaya bırakacak. Sıcaklık akşam saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da 5 günlük hava durumu ise şöyle:

Perşembe: 4 - 5 (Sisli)

Cuma: -1 - 6 (Sisli)

Cumartesi: -1 - 5 (Sisli)

Pazar: -2 - 7 (Sisli)

Pazartesi: 0 - 10 (Sisli)