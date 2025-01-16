16 Ocak 2025 İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava bugün de devam edecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından yapılan analize göre, 16 Ocak 2025 Perşembe günü yağışlı hava İstanbul'un Avrupa yakasında sabah saatlerinde etkili olduktan sonra İstanbul'u terk edecek. Gün içinde İstanbul'da yağış beklenmiyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

İstanbul'da hava sıcaklığının gün içinde 8 derece civarlarında seyretmesi, akşam 18'den sonra ise sıcaklığın 5 dereceye düşmesi bekleniyor.