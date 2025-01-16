16 Ocak 2025 İzmir Hava Durumu: İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Soğuk ve yağışlı hava yurdun önemli bir bölümünü etkilerken, İzmir'de hava durumu nasıl. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'in günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

İzmir günlük hava durumu (16 Ocak 2025 Perşembe)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, İzmir'de bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 14 derece olacak.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (16-20 OCAK 2025)

İzmir'de 5 günlük hava tahmini şöyle: