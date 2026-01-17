16 Ocak 2026 Cuma Reyting Sonuçları | Sevilen dizi zirveden inmiyor!

Televizyon ekranlarında Cuma akşamı yaşanan reyting rekabetinde, 16 Ocak 2026 ABC reyting sonuçları netleşti. İzleyicilerin en çok merak ettiği “ABC grubunda hangi program birinci oldu?” ve “Cuma akşamı en çok ne izlendi?” sorularının yanıtı belli oldu.

16 OCAK 2026 CUMA ABC REYTİNGLERİ – GENEL DEĞERLENDİRME

ABC grubunda yayınlanan programlar arasında Taşacak Bu Deniz, güçlü performansıyla günü zirvede tamamladı. Dizinin özeti ikinci sırada yer alırken, Kızılcık Şerbeti ise ilk üçteki yerini korumayı başardı. Liste genelinde dizi, gündüz kuşağı ve ana haber yapımlarının dengeli dağılımı dikkat çekti.

ABC GRUBU – EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Kanal 1 Taşacak Bu Deniz TRT 1 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1 3 Kızılcık Şerbeti Show TV 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 6 Esra Erol’da ATV 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 8 Arka Sokaklar Kanal D 9 ATV Ana Haber ATV 10 İddiaların Aksine TRT 1

ABC GRUBUNDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

ABC izleyici grubunda özellikle TRT 1 ve Show TV yapımlarının üst sıralarda yoğunlaştığı görülüyor. Dizi ve dizi özetlerinin ilk üç sırayı paylaşması, Cuma akşamı izleyici tercihinin kurgu yapımlardan yana olduğunu ortaya koyuyor. Gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri ise orta sıralarda yer aldı.

16 Ocak 2026 Cuma ABC reytinglerinde kim birinci oldu?

ABC grubunda 16 Ocak 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz birinci sırada yer aldı.

ABC grubunda Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada?

Kızılcık Şerbeti, ABC reytinglerinde 3. sırada yer aldı.

ABC grubunda en çok hangi tür programlar izlendi?

ABC grubunda en çok izlenen yapımlar arasında diziler ve dizi özetleri öne çıktı.

16 Ocak 2026 Cuma ABC reyting sonuçları, Taşacak Bu Deniz dizisinin liderliğini sürdürdüğünü gösterdi. İlk 10 listesinde dizi, gündüz kuşağı ve ana haber programlarının dengeli biçimde yer aldığı görülürken, ABC izleyici tercihlerinin istikrarlı şekilde devam ettiği dikkat çekti.