16 Ocak Karne Günü Okullar Yarım Gün mü? Karneler Saat Kaçta Verilecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli 16 Ocak karne günü okullar yarım gün mü? ve karneler saat kaçta verilecek? sorularına yanıt aramaya başladı. Karne heyecanı yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bu özel günle ilgili merak edilen tüm detaylar netleşti.

16 OCAK 2026 KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Ocak 2026 Cuma günü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor.

Karne günü olması nedeniyle ders işlenmeyecek. Öğrenciler okula yalnızca karnelerini almak için gelecek ve karne dağıtımının ardından okuldan ayrılacak.

16 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

16 Ocak 2026 Cuma günü okullar yarım gün olacak.

Karne dağıtımı yapıldıktan sonra öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetleri sona erecek. Bu nedenle tam gün ders programı uygulanmayacak.

16 OCAK 2026 KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

MEB, Türkiye genelindeki tüm okullar için tek bir standart karne dağıtım saati belirlememektedir. Karne dağıtım saatleri; okul yönetimi, öğretim kademesi ve sınıf düzenine göre değişiklik gösterebilir.

Genel uygulamalara bakıldığında, karne dağıtımı çoğunlukla aşağıdaki saat aralıklarında yapılmaktadır:

Öğretim Kademesi Tahmini Karne Dağıtım Saati Sabahçı Gruplar (İlkokul / Ortaokul) 09:00 - 10:30 Öğlenci Gruplar (İlkokul / Ortaokul) 10:30 - 12:00 Lise Öğrencileri 10:00 - 12:00

Öğrenci ve velilerin, en doğru bilgi için kendi okullarının yönetiminden veya sınıf öğretmenlerinden duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemlidir.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler fiilen yarıyıl tatiline girmiş olacak.

MEB takvimine göre yarıyıl tatili;

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

19 Ocak 2026 Pazartesi Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 16 gün tatil yapacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

16 Ocak karne günü okullar yarım gün mü?

Evet. 16 Ocak 2026 Cuma günü karne dağıtımı nedeniyle okullar yarım gün olacak.

16 Ocak’ta ders işlenecek mi?

Hayır. Karne günü olduğu için ders işlenmeyecek.

16 Ocak 2026 karneler saat kaçta verilecek?

Karne dağıtım saatleri okuldan okula değişmekle birlikte genellikle 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Özetle, 16 Ocak 2026 Cuma günü öğrenciler için hem karne heyecanının hem de yarıyıl tatiline girmenin ilk adımı olacak. Okullar yarım gün açık olacak, ders yapılmayacak ve karne dağıtımının ardından öğrenciler uzun bir dinlenme sürecine başlayacak.