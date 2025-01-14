16 Ocak tarihte bugün: Tarihi olaylar, doğumlar, ölümler ve özel günler listesi

16 Ocak, dünya tarihindeki siyasi, kültürel ve sosyal açıdan önemli olaylarla dolu bir gün olarak dikkat çeker. Osmanlı tarihinden Sovyetler Birliği'ne, spordan uluslararası siyasete kadar pek çok gelişmenin yaşandığı bu gün, geçmişin izlerini bugüne taşır. İşte 16 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar, bu tarihte doğan ünlü kişiler ve hayatını kaybeden isimler.

16 OCAK ÖNEMLİ OLAYLAR

1595 – Osmanlı Padişahı III. Murat, 48 yaşında vefat etti. Yerine oğlu III. Mehmet tahta çıkarak Osmanlı tahtında yeni bir dönemi başlattı.

1914 – Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden biri olan Altay Spor Kulübü, İzmir’de kuruldu ve Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

1925 – Sovyetler Birliği’nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı. Bu olay, Stalin ile Troçki arasındaki güç mücadelesinin dönüm noktalarından biri oldu.

1929 – Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin ile ideolojik çatışmaya giren Nikolay Buharin, Komünist Enternasyonal’in başkanlığından istifa etti.

1970 – Muammer Kaddafi, Libya Başbakanı olarak göreve başladı ve ülkesinde geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirdi.

1987 – Tiananmen Meydanı’nda başlayan öğrenci protestoları sonucunda Çin Komünist Partisi Lideri Hu Yaobang istifa etti. Yerine Zhao Ziyang atandı.

1991 – ABD, Irak’a karşı emperyalist Çöl Fırtınası Harekâtı’nı başlattı. Bu operasyon, Irak’ın savaş potansiyelini yok etmeyi hedefledi ve ilerleyen yıllarda ülkenin işgaline zemin hazırladı.

1998 – Türkiye’de Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı ve parti lideri Necmettin Erbakan, siyasi yasaklı hale getirildi.

16 OCAK DOĞUMLAR

1901 – Fulgencio Batista, Küba Devlet Başkanı ve siyasi lider.

1933 – Susan Sontag, Amerikalı yazar, aktivist ve eleştirmen.

1982 – Tuncay Şanlı, Türk futbolcu ve teknik direktör.

16 OCAK ÖLÜMLER

1595 – Osmanlı Padişahı III. Murat, Osmanlı tahtında önemli bir dönem yaşatan 12. padişah.

1864 – Cheoljong, Kore’nin Joseon Krallığı’nın 25. kralı.

1933 – Bekir Sami Kunduh, Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı.

2013 – Burhan Doğançay, modern Türk resminin en önemli isimlerinden biri olan ressam ve fotoğrafçı.

2017 – Eugene Cernan, Ay’da yürüyen son NASA astronotu.

DÜNYA HİÇBİR ŞEY GÜNÜ

Her yıl 16 Ocak, Dünya Hiçbir Şey Günü olarak kutlanır. Bu gün, modern dünyanın karmaşasından bir an olsun uzaklaşıp hiçbir şey yapmanın keyfini çıkarmaya odaklanır. "Hiçbir şey yapmak" fikri, stresli yaşam koşullarında bir mola verme çağrısıdır. Sosyal medyada #HiçbirŞeyGünü etiketiyle katılabilir, bu günü tamamen kendinize ayırabilirsiniz.