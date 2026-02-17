16 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizide rekor izlenme sürüyor!

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamlarının değişmeyen lideri bir kez daha zirvede yer aldı. 16 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve Uzak Şehir istikrarlı performansını sürdürerek günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kanal D’nin rekortmen dizisi, 13,44 reyting ile liderliğini korurken izleyicilerin yoğun ilgisi pazartesi akşamı reyting tablosuna doğrudan yansıdı. Televizyon dünyasında rekabetin hız kesmeden devam ettiği bir gün daha geride kaldı.

Uzak Şehir, en son verilere göre Taşacak Bu Deniz'in ardından haftanın en çok izlenen ikinci dizisi konumunda da bulunuyor.

16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

İki sezondur pazartesi akşamlarının açık ara lideri olan Uzak Şehir, bu hafta da zirveyi bırakmadı. Dizinin özet bölümü ise güçlü izlenme oranıyla ikinci sırada yer aldı.

TRT 1’in dizisi Cennetin Çocukları yarım puanı aşkın düşüşle üçüncü sıraya gerilerken, gündüz kuşağı programları listede güçlü varlığını sürdürdü.

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,44 2 Uzak Şehir (Özet) 6,54 3 Cennetin Çocukları 4,85 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,47 5 Esra Erol’da 4,14 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 7 Survivor 3,44 8 Cennetin Çocukları (Özet) 2,84 9 ATV Ana Haber 2,83 10 Kanal D Ana Haber 2,77

Veri kaynağı: TİAK

9 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki haftanın reyting verileri incelendiğinde, Uzak Şehir dizisinin liderliğini koruduğu görülüyor. Ancak bazı programlarda izlenme oranlarında düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,45 2 Uzak Şehir (Özet) 6,12 3 Cennetin Çocukları 5,17 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,04 5 Esra Erol’da 4,95 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,91 7 ATV Ana Haber 3,69 8 Show Ana Haber 3,05 9 Aynı Yağmur Altında 2,88 10 Survivor 2,74

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG ANALİZİ

İki haftalık veriler karşılaştırıldığında Uzak Şehir liderliğini sürdürürken, Cennetin Çocukları ve gündüz kuşağı programlarında sınırlı gerilemeler görüldü.

TV8’in yarışma programı Survivor, bir puanlık düşüşle yedinci sıraya geriledi. ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ise ikinci bölümünde Top 10 listesinde yer alamadı.

Gündüz kuşağı programları olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi en çok izlenen dizi hangisi?

Uzak Şehir, 13,44 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

Cennetin Çocukları reytinglerde kaçıncı sırada?

Cennetin Çocukları listede üçüncü sırada yer aldı.

Survivor reytinglerde kaçıncı sırada?

Survivor, 16 Şubat 2026 reyting sonuçlarına göre yedinci sırada yer aldı.

16 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin sürdüğünü gösterdi. Uzak Şehir liderliğini korurken, diğer yapımlar izlenme oranlarını artırmak için yarışını sürdürüyor. Önümüzdeki haftalarda reyting tablosunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.