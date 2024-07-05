16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 16 Temmuz hangi burç sorusu ise 16 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 16 Temmuz hangi burç? İşte 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
16 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 16 Temmuz hangi burç? İşte 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
16 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
16 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
16 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
16 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 16 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 16 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 16 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 16 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
16 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1486 - Andrea del Sarto, İtalyan ressam (ö. 1531)
- 1517 - Frances Brandon, 1. Suffolk Dükü Charles Brandon ile Mary Tudor'un ikinci çocukları ve ilk kızlarıdır (ö. 1559)
- 1723 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (ö. 1792)
- 1796 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (ö. 1875)
- 1872 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (ö. 1928)
- 1888 - Frits Zernike, 1953 yılında Faz kontrast mikroskobu ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Hollandalı fizikçi (ö. 1966)
- 1896 - Trygve Lie, Norveçli siyaset adamı, diplomat (ö. 1968)
- 1902 - Orhan Şaik Gökyay, Türk şair ve edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı (ö. 1994)
- 1906 - Halide Pişkin, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 1959)
- 1907 - Barbara Stanwyck, Amerikalı oyuncu (ö 1990)
- 1911 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (ö. 1995)
- 1915 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve Millî Takım'ın kalecisi) (ö. 1994)
- 1918 - Müzeyyen Senar, Türk ses sanatçısı (ö. 2015)
- 1919 - Choi Kyu-ha, Güney Koreli siyasetçi (ö. 2006)
- 1925 - Rosita Quintana, Arjantinli-Meksikalı aktris, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)
- 1926 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (ö. 2015)
- 1930 - Guy Béart, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)
- 1930 - Bert Rechichar, Eski profesyonel Amerikan futbolcusu (ö. 2019)
- 1934 - Tomás Eloy Martínez, Arjantinli gazeteci ve yazar (ö. 2010)
- 1936 - Yasuo Fukuda, Japon siyasetçi
- 1939 - Ali Hamenei, İran'ın Türk asıllı dini ve siyasi yüce lideri.
- 1939 - Denise LaSalle, Amerikalı blues şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2018)
- 1939 - Corin Redgrave, İngiliz oyuncu ve aktivist (ö. 2010)
- 1942 - Margaret Court, Avustralyalı tenis oyuncusudur
- 1943 - Reinaldo Arenas, Kübalı şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1990)
- 1945 - Çetin Tekindor, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1948 - Lars Lagerbäck, İsveçli teknik direktör
- 1952 - Stewart Copeland, Amerikalı müzisyen
- 1954 - Betül Arım, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1956 - Lutz Eigendorf, Alman eski futbolcu (ö. 1983)
- 1956 - Tony Kushner, Amerikalı oyun yazarı
- 1957 - Włodzimierz Smolarek, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2012)
- 1959 - Jürgen Ligi, Estonyalı siyasetçi, bakan
- 1959 - James MacMillan, İskoç bir klasik besteci ve orkestra şefidir
- 1963 - Phoebe Cates, Amerikalı film oyuncu
- 1963 - Srečko Katanec, Sloven millî futbolcu ve teknik direktör
- 1963 - Nina Petri, Alman oyuncu
- 1964 - Aşot Anastasyan, Ermeni Dünya şampiyonu satranç oyuncusu (ö. 2016)
- 1964 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (ö. 2018)
- 1964 - Nino Burcanadze, Gürcü siyasetçi ve Gürcistan Parlamentosu başkanı
- 1964 - Miguel Indurain, Emekli İspanyol yol bisikleti yarışçısı
- 1966 - Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı
- 1967 - Will Ferrell, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yazar
- 1968 - Larry Sanger, Amerikalı internet proje / yazılım geliştiricisi, Wikipedia'nın kurucularından ve Citizendium'un kurucusu
- 1971 - Bibiana Beglau, Alman oyuncu
- 1974 - Ryan McCombs, ABD'li şarkıcı, söz yazarı
- 1976 - Carlos Paredes, Paraguaylı eski millî futbolcudur
- 1976 - Elsa Pataky, İspanyol model ve oyuncu
- 1976 - Michael Petkoviç, Hırvat kökenli Avustralyalı eski Kaleci
- 1976 - Anna Smashnova, İsrailli profesyonel tenis oyuncusu
- 1978 - Gülhan Şen, Türk sunucu
- 1979 - Jayma Mays, Amerikalı oyuncu
- 1979 - Kim Rhode, Amerikalı atıcı
- 1980 - Svetlana Feofanova, Rus eski sırıkla atlayıcı
- 1980 - Jesse Jane, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve model
- 1980 - Adam Scott, Avustralyalı golfçü
- 1981 - Zach Randolph, Amerikan profesyonel basketbolcudur
- 1981 - Vicente Rodríguez, İspanyol futbolcu
- 1981 - Maher Zain, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen
- 1982 - André Greipel, emekli Alman profesyonel yol bisikleti yarışçısıdır
- 1982 - Carli Lloyd, Amerikalı kadın millî futbolcudur
- 1982 - Michael Umaña, Kosta Rikalı futbolcudur
- 1983 - Katrina Kaif, İngiliz sinema oyuncusu ve model
- 1984 - Franco Dario Cangele, Arjantinli futbolcu
- 1987 - Annalynne McCord, Amerikalı oyuncu
- 1987 - Mousa Dembélé, Belçikalı futbolcu
- 1988 - Sergio Busquets, İspanyol millî futbolcu
- 1989 - Gareth Bale, Galli millî futbolcu
- 1991 - Andros Townsend, İngiliz futbolcudur
- 1993 - Alpaslan Öztürk, Türk asıllı Belçikalı futbolcu
- 1994 - Koki Tsukagawa, Japon futbolcu
- 1996 - Nathaël Julan, Fransız futbolcu (ö. 2020)
16 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
16 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
16 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
16 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
16 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 16 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
16 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
16 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
16 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
16 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 16 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.