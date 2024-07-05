16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 16 Temmuz hangi burç sorusu ise 16 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 16 Temmuz hangi burç? İşte 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

16 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 16 Temmuz hangi burç? İşte 16 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

16 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

16 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

16 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

16 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 16 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 16 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 16 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 16 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

16 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1486 - Andrea del Sarto, İtalyan ressam (ö. 1531)

1517 - Frances Brandon, 1. Suffolk Dükü Charles Brandon ile Mary Tudor'un ikinci çocukları ve ilk kızlarıdır (ö. 1559)

1723 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (ö. 1792)

1796 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (ö. 1875)

1872 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (ö. 1928)

1888 - Frits Zernike, 1953 yılında Faz kontrast mikroskobu ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Hollandalı fizikçi (ö. 1966)

1896 - Trygve Lie, Norveçli siyaset adamı, diplomat (ö. 1968)

1902 - Orhan Şaik Gökyay, Türk şair ve edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı (ö. 1994)

1906 - Halide Pişkin, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 1959)

1907 - Barbara Stanwyck, Amerikalı oyuncu (ö 1990)

1911 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (ö. 1995)

1915 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve Millî Takım'ın kalecisi) (ö. 1994)

1918 - Müzeyyen Senar, Türk ses sanatçısı (ö. 2015)

1919 - Choi Kyu-ha, Güney Koreli siyasetçi (ö. 2006)

1925 - Rosita Quintana, Arjantinli-Meksikalı aktris, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)

1926 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (ö. 2015)

1930 - Guy Béart, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)

1930 - Bert Rechichar, Eski profesyonel Amerikan futbolcusu (ö. 2019)

1934 - Tomás Eloy Martínez, Arjantinli gazeteci ve yazar (ö. 2010)

1936 - Yasuo Fukuda, Japon siyasetçi

1939 - Ali Hamenei, İran'ın Türk asıllı dini ve siyasi yüce lideri.

1939 - Denise LaSalle, Amerikalı blues şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2018)

1939 - Corin Redgrave, İngiliz oyuncu ve aktivist (ö. 2010)

1942 - Margaret Court, Avustralyalı tenis oyuncusudur

1943 - Reinaldo Arenas, Kübalı şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1990)

1945 - Çetin Tekindor, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1948 - Lars Lagerbäck, İsveçli teknik direktör

1952 - Stewart Copeland, Amerikalı müzisyen

1954 - Betül Arım, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1956 - Lutz Eigendorf, Alman eski futbolcu (ö. 1983)

1956 - Tony Kushner, Amerikalı oyun yazarı

1957 - Włodzimierz Smolarek, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2012)

1959 - Jürgen Ligi, Estonyalı siyasetçi, bakan

1959 - James MacMillan, İskoç bir klasik besteci ve orkestra şefidir

1963 - Phoebe Cates, Amerikalı film oyuncu

1963 - Srečko Katanec, Sloven millî futbolcu ve teknik direktör

1963 - Nina Petri, Alman oyuncu

1964 - Aşot Anastasyan, Ermeni Dünya şampiyonu satranç oyuncusu (ö. 2016)

1964 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (ö. 2018)

1964 - Nino Burcanadze, Gürcü siyasetçi ve Gürcistan Parlamentosu başkanı

1964 - Miguel Indurain, Emekli İspanyol yol bisikleti yarışçısı

1966 - Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı

1967 - Will Ferrell, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yazar

1968 - Larry Sanger, Amerikalı internet proje / yazılım geliştiricisi, Wikipedia'nın kurucularından ve Citizendium'un kurucusu

1971 - Bibiana Beglau, Alman oyuncu

1974 - Ryan McCombs, ABD'li şarkıcı, söz yazarı

1976 - Carlos Paredes, Paraguaylı eski millî futbolcudur

1976 - Elsa Pataky, İspanyol model ve oyuncu

1976 - Michael Petkoviç, Hırvat kökenli Avustralyalı eski Kaleci

1976 - Anna Smashnova, İsrailli profesyonel tenis oyuncusu

1978 - Gülhan Şen, Türk sunucu

1979 - Jayma Mays, Amerikalı oyuncu

1979 - Kim Rhode, Amerikalı atıcı

1980 - Svetlana Feofanova, Rus eski sırıkla atlayıcı

1980 - Jesse Jane, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve model

1980 - Adam Scott, Avustralyalı golfçü

1981 - Zach Randolph, Amerikan profesyonel basketbolcudur

1981 - Vicente Rodríguez, İspanyol futbolcu

1981 - Maher Zain, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen

1982 - André Greipel, emekli Alman profesyonel yol bisikleti yarışçısıdır

1982 - Carli Lloyd, Amerikalı kadın millî futbolcudur

1982 - Michael Umaña, Kosta Rikalı futbolcudur

1983 - Katrina Kaif, İngiliz sinema oyuncusu ve model

1984 - Franco Dario Cangele, Arjantinli futbolcu

1987 - Annalynne McCord, Amerikalı oyuncu

1987 - Mousa Dembélé, Belçikalı futbolcu

1988 - Sergio Busquets, İspanyol millî futbolcu

1989 - Gareth Bale, Galli millî futbolcu

1991 - Andros Townsend, İngiliz futbolcudur

1993 - Alpaslan Öztürk, Türk asıllı Belçikalı futbolcu

1994 - Koki Tsukagawa, Japon futbolcu

1996 - Nathaël Julan, Fransız futbolcu (ö. 2020)

16 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

16 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

16 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

16 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

16 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 16 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

16 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

16 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

16 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

16 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 16 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.