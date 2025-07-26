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16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

Ay-yıldızlı ekip, finalde Fransa'yı 91-75 yendi

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 16:55
  • Giriş: 26.07.2025 16:55
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:55
Kaynak: AA
16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 98-82 mağlup eden milli takım, finalde Fransa ile karşılaştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, ilk devreyi 44-33 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 91-75 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece EYOF tarihinde basketboldaki ilk altın madalyasını kazandı.

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