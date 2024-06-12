16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsviçre'yi 4-3 yendi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da özel maçta konuk ettiği İsviçre'yi 4-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Tuna Baran Demir, Furkan Koçak, Hasan Ege Akdoğan ve Muhammed Tazı kaydetti.

İsviçre'nin gollerini ise Dominik Papic (2) ve Sandro Wyss attı.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 13 Haziran Perşembe günü bir maç daha yapacak.