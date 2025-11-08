16 Yaş Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Junior Davis Cup'ta yarı finalde

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk kez Junior Davis Cup Finalleri'nde yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, 16 Yaş Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez doğrudan katıldığı turnuvada Güney Kore'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Antrenörlüğünü Umut Alptekin ve Taha Erün’ün yaptığı milli takımda, sporcular Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Aydın Ayberk yer alıyor. Takımın kondisyonerliğini ise Necdet Kaya üstleniyor.

Milliler, 8 Kasım Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ile final yolunda karşı karşıya gelecek.