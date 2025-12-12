16 yaşındaki Alperen fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirdi

Tuzla'da 16 yaşındaki Alperen Karaçengel, çalıştığı fabrikada çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisine göre Karaçengel, bu yıl çalışırken yaşamını yitiren 87'nci çocuk.



İSİG Meclisi'nin X'teki paylaşımına göre, Tuzla'da gece 01.00 sularında bir iş yerinde yangın çıktı.

İçeride çalışan 16 yaşındaki Karaçengel, hayatını kaybetti.

İSİG Meclisinin raporuna göre, çalışırken ölen çocuk sayısı son yılların en yüksek seviyesine yükseldi.

Kasım ayında en az 13 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.

Bu çocuklar tarım, gıda, kimya, ağaç, büro ve inşaat sektörlerinde çalıştırılıyordu.