16 yaşındaki Alperen fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirdi
İstanbul Tuzla’da bir iş yerinde çıkan yangında 16 yaşındaki Alperen Karaçengel hayatını kaybetti. İSİG Meclisi’ne göre Karaçengel, 2025 yılında çalışırken yaşamını yitiren 87’nci çocuk oldu. Kasım ayında en az 13 çocuk işçi ölürken, çocuk işçiliğindeki can kayıpları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
Tuzla'da 16 yaşındaki Alperen Karaçengel, çalıştığı fabrikada çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisine göre Karaçengel, bu yıl çalışırken yaşamını yitiren 87'nci çocuk.
İSİG Meclisi'nin X'teki paylaşımına göre, Tuzla'da gece 01.00 sularında bir iş yerinde yangın çıktı.
İçeride çalışan 16 yaşındaki Karaçengel, hayatını kaybetti.
İSİG Meclisinin raporuna göre, çalışırken ölen çocuk sayısı son yılların en yüksek seviyesine yükseldi.
Kasım ayında en az 13 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.
Bu çocuklar tarım, gıda, kimya, ağaç, büro ve inşaat sektörlerinde çalıştırılıyordu.
Bu yıl şu ana kadar tespit edebildiğimiz 87. çocuk işçi ölümü..— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) December 12, 2025
Alperen Karaçengel..
16 yaşında..
İstanbul Tuzla'da gece 01.00 sularında çalıştığı işyerinde çıkan yangında hayatını kaybetti..
Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesinden..#ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye pic.twitter.com/QoTNtu0M94